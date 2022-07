W wielu kulturach wierzy się w szczególne właściwości kwiatów. Ponoć niektóre gatunki nie tylko mogą stanowić symbol szczęścia czy miłości, ale również sprowadzać je na właścicieli. Sprawdź listę kwiatów, które przynoszą szczęście, pecha i pieniądze.

Kwiaty, które przynoszą szczęście

Anturium, choć zwane mało pieszczotliwie językiem teściowej, przyciąga do domu oraz jego mieszkańców szczęście. Nie chodzi tu jedynie o przynoszenie im powodzenia, np. w grach losowych oraz próbach podjęcia nowych przedsięwzięć. Anturium pozytywnie wpływa również na sam nastrój domowników.

Zdjęcie Za szczęśliwą roślinę uważane jest anturium / 123RF/PICSEL

Aukuba to japoński krzew, który nazywany jest często złotym drzewem. Swojemu posiadaczowi pomaga w rozwoju a tym samym sprzyja sukcesom w szkole i pracy oraz awansom. Japończycy wierzą także, że może przynieść także szczęście w poszukiwaniu drugiej połówki. Podobno chroni także przed kłopotami, zatem jeśli obawiasz się negatywnej energii, zdecydowanie powinnaś kupić aukubę.

Ginura jest rośliną idealną dla osób, które w pracy i życiu muszą wykazywać się kreatywnością. Świetnym pomysłem będzie ustawienie jej w biurze, gabinecie czy domowej pracowni artystycznej - nieopodal sztalugi czy instrumentu. Ginura wspiera w dążeniu do celu oraz neutralizuje negatywne emocje, dzięki czemu z łatwością poradzisz sobie z każdym problemem, który stanie ci na drodze. Ale nie martw się, dzięki ginurze będzie ich znacznie mniej.

Kwiaty, które przynoszą pecha

Nagietek to same kłopoty. Nasze babcie wierzyły, że jego obecność w domu sprowadzi na mieszkańców nałogi. Jeśli zatem mieszkasz z osobą, która dopiero co wyszła z nałogu lub nadal z nim walczy, nie sprowadzaj do mieszkania nagietka. Sprawi on, że cała walka pójdzie na marne, a proces się cofnie i nałóg powróci. Uzależnienia, które ściąga na domowników, nie muszą wiązać się z używkami jak alkohol czy nikotyna - może chodzić także o uzależnienie od pracy, zakupów czy nawet romantycznych uniesień.

Hibiskus przez wielu jest uważany za symbol nieszczęścia. Podobno potrafi ściągać na właścicieli problemy zdrowotne oraz namnażać kłopoty w relacjach z najbliższymi. Miejska legenda utrwaliła się i przetrwała głównie z powodu krążącej niegdyś plotki jakoby hibiskus był rośliną szkodliwą dla zdrowia. Pogłoski swoje źródło miały w plakietce na korytarzu jednego ze szpitali, którego personel zauważył, że piękne kwiaty były często zrywane przez przechodniów, a sam krzew nie prezentował się już tak okazale. Wystawiono zatem tabliczkę, która ostrzegała przed szkodliwością hibiskusa, przypinając mu już na zawsze łatkę kwiatu przynoszącego nieszczęście.

Zdjęcie W Polsce w złym guście jest wręczenie komuś wrzosów jako podarunku. Taki gest jest równoważny z dawaniem złej wróżby / 123RF/PICSEL

Podobno dawniej na wrzosowiskach mieszkały wiedźmy. Czarownice natomiast miały z kępek roślin robić włosie do swoich latających mioteł. Ludzie widzieli w tych kwiatach zagrożenie, utożsamiano je ze wszystkim, co złe i trzymano się od nich z dala. Wierzono, że wrzosy mogą przynieść nie tylko nieszczęście, ale także choroby a nawet śmierć. W Polsce w złym guście jest wręczenie komuś wrzosów jak podarunku. Taki gest jest równoważny z dawaniem złej wróżby.

Kwiaty, które przynoszą pieniądze

Pilea, zwana pieszczotliwie pieniążkiem, w dawnych czasach służyła jako domowy sejf. Ludzie wsadzali do ich doniczek monety i wierzyli, że to właśnie z tego powodu, liście rośliny są okrągłe. Im więcej łodyg zakończonych dużymi liśćmi udało się wyhodować, tym w domu powinna panować lepsza sytuacja materialna wszystkich mieszkańców.

Syningia jest prawdziwym talizmanem wśród kwiatów. Posiadanie jej w domu ma przynosić zadowolenie finansowe, stabilną sytuację w miejscu zatrudnienia oraz sukcesy w projektach zawodowych.

Zdjęcie Obfite listki grubosza symbolizują prawdziwe bogactwo / 123RF/PICSEL

Grubosz jest w wielu kulturach symbolem powodzenia i właśnie je ma ze sobą nieść jego obecność w domu. Uważa się, że w dobrym guście jest wręczenie go młodej parze na prezent ślubny lub na parapetówce. Będzie to równoznaczne z życzeniem bliskim stabilnej sytuacji finansowej oraz wszystkiego dobrego.