Spis treści: 01 Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy płacisz abonament

02 Obowiązkowy abonament RTV

03 Abonament RTV. Jak uniknąć egzekucji?

04 Te osoby muszą uważać na wezwania do zapłaty abonamentu RTV

05 Przedawnienie długu za abonament RTV

Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy mieszkańcy poszczególnych budynków i kierowcy zarejestrowali odbiorniki telewizyjne i radiowe. Taką informację podał niedawno portal Wirtualnemedia.pl.

Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy płacisz abonament

Zdjęcie Opłata na rzecz telewizji kablowej czy cyfrowej platformy nie zwalnia od obowiązku płacenia abonamentu / Przemysław Fiszer / East News

Resort finansów przekazał portalowi, że od 1 stycznia do 30 września 2022 roku "wszczęto postępowanie egzekucyjne na podstawie 39 765 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika".

W analogicznym okresie 2021 roku takich tytułów było 43 917, a w całym ubiegłym roku - 55 044.

Co sprawdzają kontrolerzy? Do ich obowiązków należy weryfikacja, czy posiadacze odbiorników uiszczają w terminie opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jeśli poczta nie odnotuje wpłat, w pierwszej kolejności wysyła listowne upomnienie. Kolejny krok to skierowanie sprawy do organu egzekucyjnego - w tym przypadku do skarbówki.

Obowiązkowy abonament RTV

Zdjęcie Jeśli nie uregulujemy należności po otrzymaniu wezwania, urząd skarbowy ma kilka opcji, by wyegzekwować od nas konkretną kwotę / 123RF/PICSEL

Zmiany dotyczące pobierania przez Pocztę Polską zaległych pieniędzy za abonament zostały wprowadzone 1 lipca 2021 roku. Wówczas weszło w życie rozporządzenie, dzięki któremu urzędnicy mogą wystawiać wnioski w sprawie egzekucji tytułów wykonawczych i długów drogą elektroniczną. Ma to usprawnić zajmowanie kont osób, które posiadają odbiorniki telewizyjne czy radiowe, ale abonamentu nie płacą.

Co ważne, opłata na rzecz telewizji kablowej czy cyfrowej platformy nie zwalnia od obowiązku płacenia abonamentu.

Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów czytamy na stronie Poczty Polskiej.

Abonament RTV. Jak uniknąć egzekucji?

Zdjęcie Poczta Polska przypomina o obowiązku płacenia abonamentu RTV / 123RF/PICSEL

Jak uniknąć egzekucji abonamentu RTV? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje:

"Zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, na wniosek abonenta-dłużnika, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe".

Jeśli nie uregulujemy należności po otrzymaniu wezwania, urząd skarbowy ma kilka opcji, by wyegzekwować od nas konkretną kwotę. Może ją pozyskać z naszej pensji, emerytury, rachunku bankowego, nadpłaty podatku dochodowego czy komornika.

Te osoby muszą uważać na wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Kto może zostać ukarany za niepłacenie abonamentu RTV? Kontrolerzy ściągają przede wszystkim dwie grupy:

osoby, które dawniej zarejestrowały sprzęt, ale przestały płacić abonament,

osoby, które nigdy nie zarejestrowały urządzeń RTV.

Najłatwiejsza do namierzenia jest pierwsza grupa osób - są zarejestrowani w systemie. Od wielu lat mogą nie używać telewizora czy radia, ale nadal mają naliczane opłaty i odsetki. Mogą oczywiście wyrejestrować sprzęt, ale po tym, jak spłacą zaległe sumy.

Drugiej grupie osób musi zostać udowodnione posiadanie odbiornika. Wtedy zostanie im naliczona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty.

Warto pamiętać, że abonament należy płacić co miesiąc i nie ma możliwości wyrejestrowania odbiornika dopóki nie uregulujemy zaległości.

Przedawnienie długu za abonament RTV

Zdjęcie Dwie grupy osób mogą zostać ukarane za niepłacenie abonamentu RTV / Daniel Dmitriew / Agencja FORUM

W ustawie o abonamentowych opłatach z 21 kwietnia 2005 roku nie ma precyzyjnej informacji o tym, ile czasu musi minąć nim zaległe opłaty zostaną umorzone.

Jednak zgodnie z sądowym orzecznictwem przedawnienie długów, które jest związane z brakiem płacenia abonamentu pojawia się najwcześniej po pięciu latach.

W praktyce oznacza to, że jeżeli otrzymamy wezwanie z Poczty Polskiej, urząd skarbowy może domagać się spłaty długu, który sięga maksymalnie 5 lat wstecz, czyli 2016 roku.

Łączna kara może wtedy wynieść nawet do 2 tys. zł, jeśli do zaległej kwoty dodamy również odsetki. Jeśli upływa termin przedawnienia, znika obowiązek uiszczenia opłaty.

***