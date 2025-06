Latem wprowadzą do ogrodu moc kolorów i przy okazji pomogą stworzyć prawdziwą strefę relaksu. Krzewy kwitnące przez całe wakacje nie są zbyt skomplikowane w uprawie, a potrafią stworzyć naprawdę wyjątkowy klimat. Oto pięć wybranych propozycji, które dodadzą przestrzeni charakteru.

Kwiaty tej rośliny na motyle i inne pożyteczne owady działają niczym magnes. Budleja Dawida wydziela przyjemny zapach i ma charakterystyczne, dość duże kwiaty w formie kłosów, które zaczynają zdobić krzew wraz z końcem czerwca. Ich kolor zależy od odmiany - mogą być fioletowe, białe, błękitne czy fioletowo-różowe. Zdarza się, że kwitną nawet do października.

Budleja Dawida preferuje słoneczne stanowisko, a podłoże nie powinno być zbyt wilgotne. Ze względu na to, że nie jest odporna na mróz, trzeba pamiętać o odpowiednim okryciu na zimę. Wiosną dobrze jest pamiętać o prostym zabiegu, jakim jest przycinanie.

Kolor kwiatów zależy od podłoża - im kwaśniejsze, tym płatki kwiatów ciemniejsze. Hortensja może mieć kwiaty w kolorach od jasnego różu po niebieski i fiolet. Krzew może dorastać nawet do 1,5 m wysokości.

Hortensja preferuje lekko zacienione stanowiska. Aby zdrowo i bujnie rosła, warto zapewnić jej dawkę nawozu przeznaczonego do roślin kwasolubnych.

Hibiskus. Festiwal kwiatów aż do jesieni

Kwitnie przez całe lato aż do jesieni. Hibiskus, czyli ketmia syryjska, słynie z kwiatów przywodzących na myśl malwy.

Krzew nie ma zbyt wielu wymagań pielęgnacyjnych - należy pamiętać o nawożeniu w sezonie wegetacyjnym i regularnym podlewaniu w czasie suszy. Nie należy go jednak zraszać! Woda może prowadzić do sklejania się płatków i powodować poparzenia liści. Hibiskus preferuje zaciszne i słoneczne stanowisko.

Wiosną warto go przyciąć - w trakcie zabiegu należy usunąć wyłącznie zdrewniałe i chore pędy.

W czasie kwitnienia hibiskus z pewnością polubi nawozy organiczne lub preparaty przeznaczone do kwitnących krzewów ozdobnych. Z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem.

Pięciornik krzewiasty również stanowi barwny akcent w ogrodzie. Jego kwiaty najczęściej przybierają kolor żółty, ale występują też w barwach czerwieni, pomarańczy i bieli. Krzew kwitnie od maja do października, co oznacza, że przez długi czas możemy cieszyć oczy feerią barw.

Kolejna piękna i jakże efektowna propozycja to wiciokrzew. Przez całe lato zdobią go kwiaty składające się z fantazyjnych płatków. Do tego należy dodać intensywny i słodki zapach, który wabi pożyteczne owady.