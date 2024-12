Kot podchodzi, a następnie odwraca się tyłem? Ten mały gest to ważny sygnał

Koty to niezwykle tajemnicze i fascynujące zwierzęta, które posługują się rozbudowanym systemem komunikacji, by porozumiewać się z otoczeniem. Jednym z ich intrygujących zachowań jest odwracanie się tyłem do opiekuna, które może wydawać się nam nieco lekceważące. Jednak co tak naprawdę oznacza ten gest?