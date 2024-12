Po sześćdziesięciu latach badań naukowcy w końcu odkryli gen odpowiedzialny za rudy kolor futra u kotów domowych. Badacze zauważają, że kluczowy wpływ na dane zjawisko ma brakujący fragment DNA w części genomu, która nie koduje białek. Greg Barsh, genetyk z Uniwersytetu Stanforda, wyjaśnił, że komórki skóry rudych kotów produkują znacznie więcej RNA z genu Arhgap36 niż koty o innym umaszczeniu. Co ciekawe, różnica wynikała z usunięcia fragmentu DNA znajdującego się przed właściwą częścią genu.

Przeprowadzono badania dokładnie na 188 kotach, które wykazały, że ta mutacja jest obecna u wszystkich rudych osobników. Ponieważ gen znajduje się w chromosomie X, u samców, którzy mają tylko jeden chromosom X, mutacja prowadzi do rudego umaszczenia. Samice, które mają dwa chromosomy X, mogą mieć bardziej zróżnicowaną sierść, jak np. wzory kaliko lub szylkretowe. U samic jeden z dwóch chromosomów X, w każdej komórce zostaje wyłączony, co skutkuje pojawianiem się rudych plam obok czarnych. W rzadkich przypadkach, gdy oba chromosomy X u samicy mają mutację, kotka ma jednolite rude futro, podobnie jak samiec.

Choć pojawiają się stwierdzenia, że rude koty są mniej inteligentne niż pozostałe osobniki tego gatunku, to jednak naukowcy nie znaleźli na to dowodów. Taka mutacja nie ma negatywnego wpływu na zdrowie lub funkcje poznawcze zwierzaków. Gen Arhgap36, odpowiedzialny za ekspresję pomarańczowego pigmentu, w innych organizmach może prowadzić do problemów rozwojowych. U kotów jednakże nadekspresja występuje wyłącznie w melanocytach, czyli komórkach pigmentowych.