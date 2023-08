Kot z memów od lat jest gwiazdą Instagrama. Jak powstało słynne zdjęcie?

Smudge to, obok Grumpy Cat, najsłynniejszy kot na świecie. Świat poznał go w 2018 roku, gdy stał się bohaterem zabawnych memów i do dziś poprawia humor internautów swoją zniesmaczoną miną. Jak powstało kultowe zdjęcie i jaki jest prywatnie najśmieszniejszy kot świata?

Zdjęcie Najsłynniejszy kot świata wciąż jest ulubieńcem internautów / 123RF/PICSEL