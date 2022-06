Japońscy naukowcy chcący lepiej zrozumieć zdolności poznawcze kotów, wzięli pod lupę 48 kocich osobników, które mieszkały z co najmniej dwoma innymi zwierzętami. W ten sposób chcieli się przekonać, czy potrafią one rozpoznawać się po imionach.

Zaskakujące wyniki badań: koty są mądrzejsze, niż myśleliśmy

Na początku badania zwierzętom biorącym udział w eksperymencie pokazano zdjęcie jednego z kotów, z którymi mieszkały. Na kolejnych etapach badania monitorowano natomiast ich reakcje na usłyszenie imienia tych zwierząt bądź imion, które w ogóle nie były związane z żadnym z ich domowników.

Gdy koci obiekt badania wpatrywał się w fotografię wystarczająco długo, świadczyło to o znajomości imienia jego zwierzęcego kolegi. Nie chodziło jednak o przypatrywanie się znanym sobie zwierzętom, lecz tym, których wygląd nie pasował do wypowiedzianego wcześniej imienia. Eksperyment obejmował zarówno koty mieszkające w domach jak i w kocich kawiarniach. Koty z pierwszej grupy spędzały więcej czasu na przyglądaniu się zdjęciom w przypadku, gdy imię kota nie zgadzało się z widocznym na monitorze zwierzęciem.

Wniosek, który wysnuli naukowcy, pokazuje, że koty mogą uczyć się imion, obserwując interakcje z ludźmi. W przypadku kotów domowych zauważono nie tylko kojarzenie imion ze zdjęciami innych zwierząt. Zdaniem badaczy prawdopodobne wydało się również łączenie imion ludzkich domowników z ich twarzami. Wydaje się zatem, że koty rozumieją koncepcję przypisywania imion zwierzętom i ludziom.

Chodzi o rywalizację?

Zdjęcie Koty rozumieją mechanizm przypisania imienia do osoby / 123RF/PICSEL

Jedno z możliwych wyjaśnień tego badanie skupia się na powiązaniu umiejętności rozpoznawania imion z rywalizacją. Kot, który słyszy swoje imię, może otrzymywać jedzenie lub inne nagrody i w ten sposób zaczyna kojarzyć to słowo ze sobą. Z kolei kiedy słyszy imię innego kota i nie dostaje wówczas pożywienia, może zacząć odróżniać inne słowa, w tym przypadku imiona. Wskazuje to na kocią umiejętność kojarzenia faktów i zdolność do obserwacji otaczającej ich rzeczywistości.

