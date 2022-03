Królowa Elżbieta II spotkała się z premierem Kanady

W lutym 2022 roku królowa Elżbieta II zachorowała na COVID-19. Do obowiązków wróciła 1 marca. To właśnie wtedy pojawiła się na spotkaniu online z ambasadorami Czadu i Andory.

7 marca monarchini osobiście spotkała się z Justinem Trudeau. Był on pierwszą osobą, którą królowa przyjęła osobiście po przebytym zakażeniu COVID-19. Premier Kanady przyleciał do Wielkiej Brytanii, by spotkać się także z Borisem Johnsonem, z którym omówił sytuację w Ukrainie.

Królowe Elżbieta II okazała wsparcie Ukrainie

Protokół nakazuje, by królowa brytyjska nie wypowiadała na tematy polityczne. Tocząca się wojna w Ukrainie to jednak sytuacja, wobec której ciężko przejść obojętnie.

Zdjęcie 7 marca monarchini osobiście spotkała się z Justinem Trudeau / PA pool/Associated Press/East News / East News

Bez wątpienie królowa Elżbieta II ma swoje zdanie. Postanowiła więc odnieść się do sytuacji w Ukrainie w symboliczny sposób. W pomieszczeniu, w którym monarchini spotkała się z premierem Kanady, na stoliku postawiono bukiet stworzony z żółtych i niebieskich roślin, czyli kolorów ukraińskiej flagi.

Ponadto królowa Elżbieta przekazała darowiznę na pomoc dla uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie. "Bardzo dziękujemy Jej Królewskiej Mości za dalsze wspieranie Komitetu Kryzysowego ds. Katastrof oraz za hojną darowiznę na rzecz Apelu Humanitarnego DEC w sprawie Ukrainy" - poinformował komitet gromadzący główne brytyjskie organizacje charytatywne.

Co do zasady członkowie rodziny królewskiej są apolityczni, więc sporym zaskoczeniem był również komunikat z Pałacu Kensington. Wsparcie wobec walczącego z Rosjanami narodu ukraińskiego wyrazili książę William i księżna Kate. Solidarność z Ukraińcami wyraził również książę Karol.

***

