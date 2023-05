Krzysztof Jackowski podzielił się wizją na maj. "Poważna katastrofa"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na platformie YouTube, za pośrednictwem którego dzieli się wizjami dotyczącymi przyszłości. Internauci z niecierpliwością wyczekują kolejnych transmisji live. Fani Krzysztofa Jackowskiego chętnie komentują jego przesłania, a pod nagraniami nie brakuje słów wdzięczności.

Ostatnio podzielił się wizją właśnie rozpoczętego miesiąca. Co jego zdaniem przyniesie nam maj?

Katastrofa kolejowa i inne przeczucia Jackowskiego na maj

Film dotyczący najbliższego miesiąca zatytułował "Poczucia na Maj". Po chwili namysłu rozpoczął swój monolog: "Pierwsze, co mi się skojarzyło, to bardzo poważna katastrofa kolejowa na jakimś węźle. To będzie nowoczesne miejsce (...), dojdzie do bardzo poważnej katastrofy kolejowej" - wyjawił jasnowidz. Chwilę później przyszło mu na myśl mleko: "Będzie mowa o mleku, być może jakaś afera. (...) Ludzie bez powodu zaczną dostawać pocztą jakieś wezwania i będzie się robiło o tym głośno. Może to będzie miało związek z wojskiem? A może będą dostawać jakieś wezwania" - dywagował człuchowski jasnowidz. Później wracał jeszcze do tego tematu - wezwania mogą dotyczyć Polski, ale nie tylko. Jego zdaniem, może to się dziać również w krajach sąsiadujących.

Następnie znów wrócił do tematu mleka. Tłumaczył, że być może chodzi o słodycze zawierające ten składnik, ale nie był w stanie wyjawić, o co dokładnie może chodzić.

Tym, co często porusza Krzysztof Jackowski w swoim filmach, jest również światowy konflikt. Tym razem nie chodziło mu o Ukrainę, ale powiedział, że ma wrażenie, iż jego wizje oscylują wokół poważnego konfliktu na świecie. "Był taki moment, że Polska była ważnym elementem (...) i ponownie będzie coś takiego, że w Polsce ludzie będą zauważali, że nasz kraj będzie się do czegoś przygotowywali. I nie będzie to tylko nasz kraj" - wyjawił.

Rządowe zalecenia w wizji Krzysztofa Jackowskiego

Jego wizja przeniosła się również do zakresu polskiej edukacji. "Nasz rząd chce wprowadzić dwa zarządzenia na najbliższe miesiące. Jedno z nich (...) będzie miało związek z dziećmi i edukacją. To będzie takie rozporządzenie nagłe, że w razie czego edukacja dzieci od września będzie toczyła się inaczej. Nagle będą zalecenia o edukacji dzieci w szkole, dla wielu będzie to niezrozumiałe" - powiedział jasnowidz.

Jasnowidz przepowiedział też kolejne niepokojące wydarzenia katastroficzne, ale tym razem z udziałem samolotów. Ujrzał scenę z udziałem dwóch lub trzech lecąch maszyn, które raczej wyglądają na wojskowe. Kontynuował, że samoloty rozpylają w powietrzu jakiś dziwny pył o rudawej barwie.

