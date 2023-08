Jackowski czuje czyjąś obecność. Czy UFO jest wśród nas?

Dobrze znany jasnowidz Krzysztof Jackowski w najnowszym filmie na swoim kanale YouTube poruszył temat UFO. Wizjoner przyznał, że nie chciał z początku wypowiadać się o istotach pozaziemskich. Jednak finalnie uznał to za ważną kwestię. Jackowski zdradził, że wierzy w UFO.

Ja sam uważam, że, jestem przekonany logicznie, ale też czuję, że nie jesteśmy sami w kosmosie zdradza Jackowski

Jasnowidz przyznał, że nie neguje zjawiska UFO. Dodał, że w życiu widział kilka dziwnych sytuacji na niebie. Wytłumaczył, że również zna bliskie mu osoby, które były świadkami takich zjawisk.

Mówi się nam teraz, że UFO to już jest fakt wyjaśnia jasnowidz

Zdjęcie / Getty Images

Jackowski powiedział, że obecnie w mediach narracja przeważa szalę, że obca cywilizacja nas obserwuje.

Przyszedł wreszcie moment, że dowiemy się, czy nie jesteśmy sami w kosmosie dodaje wizjoner

Uważa, że jednak ten moment jest wykorzystywany, dla pewnych celów.

Zaraza, wojna, a być może niedługo, za jakiś czas, zagrożenie świadomości, że obca cywilizacja nas obserwuje mówi Krzysztof Jackowski

Krzysztof wyjaśnił, że jeśli kosmici tu byli, to byli dziesiątki lat temu, może setki, albo tysiąclecia. Dodał, że świadczą o tym niektóre płaskorzeźby.

Zdjęcie / Getty Images

Sztuczna inteligencja będzie myślała jak człowiek? Jasnowidz twierdzi, że wielu ludzi straci pracę

Jasnowidz w swoim filmie wspomniał, że musimy spostrzec jedną bardzo ważną rzecz. Wyjaśnił, że my jako cywilizacja przekraczamy obecnie bardzo ważne progi. Wytłumaczył, że chodzi o sztuczną inteligencję. Jackowski mówił, że społecznie bardzo mało zdajemy sobie sprawę, jak to jest istotne. Dodał, że sztuczna inteligencja będzie wychowana na naszej pokoleniowej wiedzy. Krzysztof tłumaczył też, że mimo tego, że sztuczna inteligencja nie jest istotą ludzką, to będzie mieć wpojone wszystko, co ludzki umysł osiągnął dotychczas.

Autentycznie na Ziemi powstaje nieludzka istota, która będzie władała naszym dorobkiem intelektualnym, technicznym i wszelkim innym. Ale będzie nieludzka. Na pewno będzie miała możliwości własnej jaźni. mówi jasnowidz

Krzysztof dodaje, że sztuczna inteligencja korzysta z opracowań psychologicznych i psychiatrycznych, więc będzie znała zakamarki wszelkiej psychiki. Wyjaśnia, że będzie znać strukturę ludzkiego wnętrza, zachowań, odruchów, sumienia, nienawiści i miłości.

Zdjęcie / Getty Images

Mnóstwo fachowców z godziwych zawodów straci prace twierdzi Jackowski

Dodał, że pacę będą tracić prawnicy, architekci, lekarze na telefon i nauczyciele.

Jesteśmy w okresie redukcji wyjawia wizjoner

Jackowski wyjaśnił, że redukcja to okres przejściowy. Według niego nie ma przeludnienia na Ziemi. Przeludnienie dotyczy aglomeracji, to duże miasta są przeludnione. Dodał, że gdy sztuczna inteligencja podrośnie i osiągnie wyższy wiek, a to wszystko nastąpi szybko, to pozbawi ludzi pracy. Twierdzi, że ludzie będą niepotrzebni. Wyjaśnił, że w okresie przejściowym ludzie będą na zasiłkach. Dodał, że nie będzie się im działa krzywda, gdyż będą dostawać godziwe zasiłki. Krzysztof Jackowski twierdzi również, że sztuczna inteligencja pchnie świat do rozwoju technologicznego i odczujemy wtedy przeludnienie produkcyjne i finansowe. Uważa, że jest nas za dużo na stan technologiczny. Dodał, że to właśnie ten okres jest redukcją, żeby nie zapanował bunt ludzi niepotrzebnych w przyszłości.

Zdjęcie Jackowski twierdzi, ze ludzie będą tracić posady / Getty Images

Wzmianki o UFO mają swój cel. Jackowski podaje powód

Jasnowidz twierdzi, że sensacyjność dotycząca UFO stworzona jest celowo. Dodał, że ten temat jest alternatywą tłumaczenia nam rzeczy, które nie będą nam się niedługo podobały, które będą nam zagrażały i będziemy widzieć, że coś dzieje się nam niedobrego.

To jest kwestia narracji, która ma nam wejść w głowę dodaje jasnowidz

Jackowski dodał, że to są dalej nienormalne czasy, w których żyjemy. Wyjaśnił, że jednak w sposób normalny nie dalibyśmy sobie wybić wielu życiowych argumentów z rąk. Twierdzi, że na świecie nie będzie cały czas nienormalnie. Wyjaśnia, że świat się stanie normalny po redukcji, gdy zostanie uznane, ze ludzkość sama sobie nie zagraża w stosunku do technologii. Że będzie tylu ludzi, ile jest potrzeba.

Zdjęcie / Getty Images

