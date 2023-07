Książe William i księżna Kate z innymi tytułami. Są nadawane od wieków

Szkocka koronacja króla Karola III

Po śmierci królowej Elżbiety II, która nastąpiła 8 września 2022 roku, jej najstarszy syn został królem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także 14 innych królestw Wspólnoty. Koronacja Karola i Kamili odbyła się 6 maja 2023 roku w Opactwie Westminsterskim. Królewską parę czeka jednak kolejna koronacja. Odbędzie się ona 5 lipca w Szkocji. Podczas nabożeństwa w katedrze św. Idziego w Edynburgu zostaną przekazane szkockie klejnoty koronne "Honours of Scotland". Król otrzyma m.in. koronę, miecz państwowy oraz berło.

Na uroczystościach nie zabraknie Williama oraz Kate. Mało kto wie, że w Szkocji posiadają oni zupełnie inne tytuły książęce. W dniu ślubu 29 kwietnia 2011 roku otrzymali tytuły księcia i księżnej Cambridge. Na tym się jednak nie skończyło. W Szkocji zostali earlem i hrabiną Strathearn, a w Irlandii Północnej baronem i baronową Carrickfergus.

Zdjęcie W Szkocji Kate i William noszą zupełnie inne tutuły - książę i księżna Rothesay / Chris Jackson/Press Association / East News

Szkockie tytuły książęce Kate i Williama

Po śmierci Elżbiety II William został ogłoszony księciem Walii, a jego żona Kate księżną Walii. To tytuł nadawany następcy tronu. Wcześniej przez ponad 60 lat nosił go jego ojciec Karol. Oprócz tego jako najstarszy syn suwerena William nosi tytuł księcia Kornwalii, a Kate jest księżną Kornwalii. Podobnie jak w pierwszym przypadku został on nadany po śmierci Elżbiety II.

W Szkocji małżonkowie noszą jednak zupełnie inne tutuły - książę i księżna Rothesay. Wiążą się one z przyszłym przejęciem tronu Szkocji. Mają jedynie honorowy charakter i nie są powiązane ze zwierzchnością feudalną. Nazwa pochodzi od miejscowości leżącej na wyspie Bute. Po raz pierwszy tytuł ten został nadany synowi króla Szkocji Roberta III Stewarta. Dawid Stewart otrzymał go w 1398 roku.

