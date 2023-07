Nowe zdjęcia księcia Georga podbiły sieć. Wszyscy patrzyli na jedno

Książę William i książę George na meczu krykieta

Gwiazdy Król Karol III nie kryje oburzenia. Padły oskarżenia w stronę Kate i Williama 1 lipca książę William pojawił się na meczu krykieta na stadionie Lords's Cricket Ground w Londynie. Towarzyszył mu najstarszy syn George, który jako przyszły następca tronu wzbudza niemałe zainteresowanie. W ostatnim czasie za sprawą sztucznej inteligencji postanowiono sprawdzić, jak przyszły król będzie wyglądać jako dorosły mężczyzna. Wygenerowane kadry zostały opublikowane na jednym z instagramowych fan clubów Kate i Williama. Symulacja zaskoczyła internautów.

Tym razem w sieci krążą zdjęcia z sobotniego meczu. Uwagę przyciągają miny księcia Georga, które w mediach społecznościowych stały się wręcz hitem. Zazwyczaj to książę Louis i jego grymasy są w centrum zainteresowania, ale tym razem to jego starszy brat przyciągał wzrok. To jak reagował na to, co się dzieje na boisku, nie umknęło uwadze internautów.

Zdjęcie Książę George chętne towarzyszy rodzicom podczas sportowych wydarzeń / IAN KINGTON/AFP/East News / East News

Zdjęcia księcia Georga hitem sieci

Książę George przyszedł na świat 22 lipca 2013 roku w Londynie. Jest pierworodnym synem Kate i Williama oraz wnukiem króla Karola III. Chłopiec znajduje się na drugim miejscu w linii sukcesji do tronu Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty.

George od pewnego czasu uczy się królewskiego protokołu czy też etykiety, a także bierze udział w publicznych wystąpieniach. Poza tym chętne towarzyszy rodzicom podczas sportowych wydarzeń. Jego reakcje podczas meczu Euro 2020 do tej pory są hitem. Podobnie jest z sobotnim meczem krykieta. Zdjęcia jego min od razu zalały Twittera i Instagrama.

