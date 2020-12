„Książęta Popu” czyli idole waszych dzieci

Nie piją, nie palą, nie imprezują i nie wywołują skandali. Są mili dla innych i dużo się uśmiechają. Czy to możliwe, by młodzi, niewyobrażalnie popularni i zamożni ludzie, nie korzystali z życia?

Zdjęcie Zespół BTS zdobył wiele prestiżowych nagród /123RF/PICSEL





Reklama





Początki



Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V i Jungkook wchodzą w skład największego K-popowego boysbandu na świecie, który zadebiutował w Korei Południowej w 2018 roku.



BTS znaczy po koreańsku "Bangtan Sonyeondan" czyli "Kuloodporni Skauci". Niewrażliwi na stereotypy, krytykę i oczekiwania, jakie względem młodych mają dorośli.



Co sprawia, że są wyjątkowi? Lider zespołu RM (Rap Monster) napisał ponad 130 piosenek, a jego IQ to 148. Podczas wywiadów i podróży służy jako tłumacz.



Artysta nauczył się mówić po angielsku, dzięki popularnemu serialowi "Przyjaciele". Najpierw oglądał odcinek z koreańskimi napisami, potem z angielskimi, a na koniec bez.



J-Hope jest najlepszym tancerzem według choreografa zespołu, pana Son. V jest najprzystojniejszy i nazywany przez fanów WWH czyli "World Wide Handsome". W niektórych rankingach mediów plasuje się w pierwszej piątce najbardziej przystojnych mężczyzn na świecie.



Jungkook świetnie śpiewa i dobrze rysuje. Jin chciał zostać aktorem i grał na saksofonie. Śpiewu i tańca musiał się nauczyć w ekspresowym tempie.



Jimin ma czarny pas w teakwondo i gra na fortepianie. Suga robi dobre zdjęcia, a od losu dostał słodki głos i śmiejące się oczy.

Wideo youtube

Pasmo sukcesów



Chłopcy z BTS, przynajmniej oficjalnie, nie umawiają się z dziewczynami, gdyż skupiają się na karierze muzycznej, a poza tym najbardziej kochają ARMY, jak nazywają swój fandom, który składa się głównie z nastoletnich fanek. ARMY, to skrót od "Adorable Reepresentative M.C. for Youth" czyli "Godny podziwu mistrz ceremonii reprezentujący młodzież". Szacuje się, że grupa ma około 136 mln fanów na całym świecie.



Zespół BTS zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym 33 Mnet Asian Music Awards, 29 Melon Music Awards, 20 Golden Disc Awards, 14 Seoul Music Awards, 5 Billboard Music Awards, 6 American Music Awards i 6 MTV Videso Music Awards.



Ustanowił 15 Światowych Rekordów Guinnessa takich jak, pierwszy koreański artysta, który osiągnął pierwsze miejsce na liście albumów Billboard 200, teledysk na YouTubie z największą liczbą wyświetleń w ciągu 24 godzin za "Boy with Luv", milion obserwujących na TikToku w najkrótszym czasie (3 godz. 31 min), największe zaangażowanie grupy muzycznej na Twitterze czy największa sprzedaż albumów w Korei Południowej (około 20 mln kopii).



W 2018 roku BTS miał więcej tweetów i retweetów na Twitterze niż Donald Trump i Justin Bieber razem wzięci. W sierpniu tego roku ukazał się ich angielskojęzyczny singel "Dynamite". Teledysk do utworu pobił rekord w serwisie YouTube, gdyż w dniu premiery obejrzało go ponad 3 mln osób. W październiku odbyły się dwa wirtualne koncerty w KSPO Dome w Seulu, które pobiły ich własny rekord świata dla największej ilości widzów oglądających płatny wirtualny występ na żywo z 993 tys. widzów z 191 krajów (w porównaniu do ich poprzedniego rekordu 756 tys. widzów).