1. Jak odnaleźć siebie? - "Dary niedoskonałości", Brené Brown

Perfekcjonizm potrafi zatruć życie, a kobiety często wpadają w jego pułapkę. Brené Brown pokazuje, jak z niej wyjść. Zamiast próbować być idealnym, warto skupić się na tym, co naprawdę nas uszczęśliwia. To książka, która daje poczucie ulgi - bo nagle okazuje się, że nie trzeba spełniać cudzych oczekiwań, by być wartościową.



2. Kariera bez frustracji - "Znajdź swoje DLACZEGO", Simon Sinek

Czy twoja praca daje ci satysfakcję? A może od lat robisz to samo i czujesz, że utknęłaś? Simon Sinek nie sprzedaje prostych recept, ale pomaga znaleźć głębszy sens zawodowej drogi. Pokazuje, że sukces to nie tylko awans czy podwyżka, ale przede wszystkim świadomość, po co właściwie robimy to, co robimy. Świetna książka dla każdej kobiety, która chce pracować z pasją, a nie z konieczności.



3. Zdrowie to nie wyrzeczenia - "Broń się!", Margit Kossobudzka i Katarzyna Staszak

Wiosna to dobry moment, by zadbać o swoje ciało, ale bez obsesji i restrykcji. Ta książka to kompendium wiedzy o odporności - jak jeść, jak się ruszać, jak radzić sobie ze stresem, by organizm działał na pełnych obrotach. Konkretne porady, zero dietetycznych mitów i dużo zdrowego rozsądku.

Książki, które zmotywują cię do działania Susuan Wood/Getty Images

4. Trudne momenty w relacjach - "Tańcząc", Agnieszka Jucewicz i Bartłomiej Dobroczyński

Relacje bywają trudne, zwłaszcza gdy w życiu pojawia się kryzys. Ta książka to zbiór rozmów o zmianie, stracie, emocjach i o tym, jak wyjść z trudnych sytuacji silniejszą. Nie znajdziesz tu banalnych rad w stylu "po prostu bądź sobą", ale prawdziwe historie ludzi, którzy zmierzyli się z życiowymi zakrętami i wyszli z nich mądrzejsi.

Wiosna to czas odnowy. Może w tym roku warto zadbać nie tylko o porządki w domu, ale też o porządki w głowie? Dobra książka potrafi być pierwszym krokiem do zmiany.

"Rozmowy": Po czym rozpoznać wypalenie zawodowe? Jeden sygnał jest kluczowy INTERIA.PL