To faza gwałtownych emocji związanych z poznawaniem drugiej osoby. Czujemy się niesamowicie podekscytowani, łatwo wpadamy w euforię, ale towarzyszy nam też lęk i niepewność - "co, jeśli on do mnie nic nie czuje?". Na tym etapie myślimy przede wszystkim o partnerze i jego oczekiwaniach, znacznie rzadziej o sobie. Wiąże się to z bezkrytycznym podejściem do drugiej osoby, która wydaje się ideałem i spełnieniem romantycznych marzeń. Według Jeda Diamonda to efekt naszych wcześniejszych wyobrażeń, które przenosimy na partnera. Nie dostrzegamy realnych cech, ale nasze pragnienia. To także efekt silnego działania hormonów, przede wszystkim endorfin, które intensywnie wydzielają się, gdy się zakochujemy. W tej fazie związku pojawia się również namiętność. Niestety jest to najkrótszy etap - trwa zaledwie 2-3 miesiące i nazywa się go też "miesiącem miodowym" związku.