Chcę zmienić branżę i pracę – co zrobić?

Anna, 47-letnia urzędniczka, przez ponad dwie dekady pracowała w administracji. Miejsce pracy dawało jej stabilizację, ale z czasem zaczęła dostrzegać, że nie czuje już satysfakcji.

- Od momentu kiedy poczułam, że nie jestem w miejscu, w którym powinnam być, każdy dzień pracy stawał się coraz trudniejszy - wspomina Anna. - Zawsze interesowałam się psychologią, pomagałam znajomym w trudnych sytuacjach i czułam, że mam w sobie naturalne predyspozycje do wspierania innych. Narastające poczucie wypalenia w dotychczasowej pracy, sprawiało, że zaczęłam się zastanawiać, co innego w życiu mogłabym robić. Psychologia była oczywistą odpowiedzią na to pytanie. Jednocześnie długo odrzucałam tę myśl. Bałam się, że na zmianę jest już za późno.

Jak podejść do zmiany branży, by cały proces był dobrze zaplanowany i nie stał się źródłem dodatkowego stresu?

Analiza własnych kompetencji i zainteresowań

Pierwszym krokiem w każdej zmianie zawodowej jest rzetelna analiza własnych umiejętności, predyspozycji i zainteresowań. Warto zastanowić się, co tak naprawdę sprawia nam satysfakcję i które kompetencje można przenieść do nowej branży.

Anna zdała sobie sprawę, że przez lata pracy w urzędzie wykształciła umiejętność uważnego słuchania ludzi, rozwiązywania problemów i empatycznego podejścia - cechy niezbędne w pracy psychologa.

Sprawdzenie wymagań formalnych

Wiele zawodów wymaga określonych kwalifikacji i certyfikatów. Anna zaczęła więc szukać programów, które pozwoliłyby jej zdobyć odpowiednie wykształcenie, by zostać psychologiem. Zależało jej na elastyczności, ponieważ nie mogła sobie pozwolić na rezygnację z pracy na etacie od razu.

- Z pomocą przyszła sąsiadka. Jej synowa również utknęła zawodowo. Poświęciła sześć lat na wychowanie dzieci, a kiedy przyszło jej wrócić do pracy, uświadomiła sobie, że nie chce już pracować w miejscu, w którym była zatrudniona. W ten sposób trafiła na Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Co prawda mieszka pod Łodzią, ale okazało się, że to nie problem - część zajęć można realizować zdalnie. Ona wybrała programowanie. Od razu sprawdziłam, czy mają psychologię. I to był strzał w dziesiątkę! - opowiada Anna.

Postanowiła wziąć udział w rekrutacji i kilka miesięcy później studiowała już psychologię kliniczną i osobowości na WSB-NLU. Do wyboru miała studia stacjonarne, niestacjonarne i studia online RealTime (niestacjonarne, hybrydowe). Do Nowego Sącza nie ma daleko, ale ze względu na pracę w urzędzie, zdecydowała się na ten ostatni model.

- To był dla mnie przełomowy moment - znalazłam studia, które pozwalały mi zdobyć wiedzę w wygodny sposób, a jednocześnie dawały realne perspektywy na pracę w zawodzie. W przyszłości mogę zatrudnić się m.in. w poradni pomocy psychologicznej, wsparcia kryzysowego, w poradni małżeńskiej lub rodzinnej, a także w prywatnym gabinecie czy w fundacji. Nadal pracuję w urzędzie, ale znowu odżyłam, bo zyskałam nową perspektywę zawodową - mówi Anna.

Stopniowe przechodzenie do nowej branży

Anna zaczęła aktywnie udzielać się w społecznościach psychologów, co pozwoliło jej zdobyć pierwszych klientów 123RF/PICSEL

Zmiana pracy nie musi oznaczać rzucenia dotychczasowego zajęcia z dnia na dzień. Wiele osób decyduje się na stopniowe przechodzenie do nowej roli - np. poprzez odbywanie staży czy zdobywanie pierwszych zleceń jako freelancer.

Anna jest już na czwartym roku studiów. Wciąż pracuje w urzędzie, ale weekendami zdobywa doświadczenie pod okiem swoich mentorów i zaczyna budować markę osobistą w internecie.

W nowej w branży kluczowe jest nawiązywanie relacji z tymi, którzy mogą pomóc w rozwoju kariery. Warto uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach, mastermindach - nie tylko po to, by zdobyć wiedzę, ale przede wszystkim - rozbudowywać sieć kontaktów zawodowych.

Anna zaczęła aktywnie udzielać się w społecznościach psychologów, co pozwoliło jej zdobyć cenne kontakty i pierwszych klientów. Studia na WSB-NLU dodatkowo zapewniły jej możliwość współpracy z doświadczonymi praktykami i mentorami.

Zmiana branży to wyzwanie, które wymaga odwagi, planowania i konsekwencji. Ale według "The Global Risks Report 2022", do 2030 roku ponad 1 miliard ludzi na całym świecie będzie musiało się przekwalifikować. Przeważnie nie będzie wynikało to z naszej wewnętrznej potrzeby zmian, rynek pracy po prostu nas do tego zmusi. Warto więc już teraz rozważyć, jak poszerzyć swoje umiejętności w kontekście zawodów przyszłości. Każda zmiana jest wyzwaniem, ale dobrze zaplanowana - może stać się początkiem nowej, satysfakcjonującej drogi zawodowej.

