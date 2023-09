Księżna Charlene wróciła do RPA? To nie uciszy plotek o rozpadzie jej małżeństwa

16 września w Republice Południowej Afryki odbył się bieg charytatywny, który otworzył nie kto inny, jak księżna Charlene, a to oznacza, że żona księcia Alberta znów powróciła do kraju swojego urodzenia. Czy to kolejna próba ucieczki od męża?

Zdjęcie Księżna Charlene i książę Albert wciąż zmagają się z kryzysem w związku? / NurPhoto / Contributor / Getty Images