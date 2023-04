Spis treści: 01 Księżna Charlene była najsmutniejszą panną młodą. Potem nie było lepiej

Księżna Charlene była najsmutniejszą panną młodą. Potem nie było lepiej

Charlene Grimaldi świat poznał w 2011 roku jako najsmutniejszą pannę młodą w historii. Wychodzą za księcia Alberta II zalewała się łzami i raczej nie wyglądało to na łzy szczęścia.

Księżna Charlene dostanie pieniądze od męża za pojawienie się u jego boku Rzecznik prasowy rodziny królewskiej Księstwa Monako tłumaczył później, że księżną targały tego dnia silne emocje, ale nie był to smutek. Na nic jednak zdały się te tłumaczenia, gdy niedługo po ślubie media obiegły doniesienia o próbach ucieczki księżnej Charlene.

Dodatkowo świat dyskutował o jej depresji po urodzeniu dwójki dzieci i braku wsparcia ze strony męża. Ogólnie od momentu ślubu małżeństwa księcia Alebrta i księżnej Charlene nie było uznawane za zbyt udane.

Z czasem jednak temat nieco ucichł aż do 2021 roku, gdy przebywająca w Afryce z misją ratowania nosorożców księżna Charlene zachorowała.

Zdjęcie Księżna Charlene zalewała się łzami na własnym ślubie / AP / East News

Cierpiała ona wówczas na chorobę górnych dróg oddechowych, a leczenie było skomplikowane i długotrwałe. Przez to też pobyt księżnej w RPA przedłużał się i wtedy też pojawiły się plotki o kolejnej próbie ucieczki od męża.

Sam książę Albert II starał się uciszać te plotki, odwiedzając żonę wraz z dziećmi w Afryce. W 2022 roku jednak wróciła do Monako i wówczas mediami wstrząsnęła wiadomość o pobycie Charlene Grimaldi w zamkniętym, specjalistycznym ośrodku.

Księżna Charlene skrajnie wycieńczona. Słowa wstrząsnęły poddanymi

Zdjęcie 5 kwietnia 2023 roku księżna Charlene była widziana pierwszy raz po długiej przerwie podczas publicznego wydarzenia / AP / East News

"Księżna zdała sobie sprawę z tego, że potrzebuje specjalistycznej pomocy. Jest skrajne wyczerpana fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Jej stan znacznie się pogorszył - nie mogła spać, nie jadła, bardzo schudła" - wyznał w 2022 roku w oficjalnym oświadczeniu o stanie zdrowia żony książę Albert II.

To wtedy po powrocie z RPA do Monako księżna Charlene zniknęła z życia publicznego na długie miesiące. Przez pół roku księżna przebywała w ośrodku i choć już wróciła do pałacu, to wciąż nie pokazuje się publicznie i nie pełni swych obowiązków.

Od tego czasu na oficjalnym profilu księżnej Charlene nie pojawiają się nowe zdjęcia i wpisy. Ostatnie zdjęcie swoich dzieci opublikowała ona w grudniu 2022 roku.

Jednak to nowe zdjęcia z żoną pojawiły się na profilu w mediach społecznościowych księcia Alberta i niestety nie napawają one optymizmem.

Podkrążone oczy i brak uśmiechu. Jak dziś wygląda księżna Charlene?

Ciąg plotek o nieobecności księżnej Charlene został przełamany 5 kwietnia 2023 roku, gdy księżna Charlene towarzyszyła mężowi podczas mszy upamiętniającej jego ojca, księcia Rainiera III.

Uwagę zebranych zwrócił brak uśmiechu na twarzy Charlene, a zmęczenie starała się przykryć makijażem. Można było odnieść wrażenie, że księżna wciąż nie czuje się najlepiej.

Kilka dni później, na profilu w mediach społecznościowych księcia Alebrta pojawiły się zdjęcia ze świątecznej procesji, w której uczestniczył z żoną.

"Rodzina Książęca dołączyła do procesji Granituli w Calvi w Wielki Piątek. Jego Książęca Wysokość Książę Albert II z Monako, jego żona, Księżna Charlene i ich dzieci, Książę Jacques i Księżna Gabriella uczestniczyli w ten Wielki Piątek w procesji Granituli, za którą podążało ponad tysiąc osób" - czytamy opis pod zdjęciami.

I na najnowszym zdjęciu wygląd Charlene napawał niepokojem. Dzień wcześniej zostało opublikowane zdjęcie całej rodziny książęcej z okazji składania poddanym życzeń swiątecznych.

Tu biuro prasowe księcia zdecydowało się na opublikowanie starego zdjęcia księżnej, księcia i ich dzieci i połączenie ich ze sztucznym tłem.

Taka sytuacja budzi rozsnący niepokój poddanych i wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi odnośnie relacji księcia i księżnej, oraz samego stanu zdrowia Charlene Grimaldi.