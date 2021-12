Księżna Kate nigdy nie była tak szczupła! Są nowe zdjęcia!

Księżna Kate schudła? Zdjęcia mówią wszystko!

Księżna Kate jest dla wielu ikoną stylu. Fanki na całym świecie inspirują się tym, jak wygląda żona księcia Williama. Niestety, łączy się to także z tym, że wygląd Kate jest nieustannie komentowany, a spora część tych komentarzy dotyczy wagi księżnej.

Wielokrotnie spekulowano na temat ciąży księżnej Kate, dopatrywano się rosnącego brzuszka i oczekiwano oficjalnego komunikatu rodziny królewskiej, że ród niedługo znowu się powiększy.



Ostatnio jednak zamiast ciążowych kształtów w mediach szeroko komentuje się to, że księżna chudnie w oczach.



Kate od zawsze należała do szczupłych osób, a wpływ na to miał i nadal ma sport, który Katarzyna uwielbia i uprawia go regularnie. Jednak zapadnięte policzki, podkrążone oczy i coraz węższa talia, nie napawają optymizmem.



Ostatnio księżna Kate pojawiła się wraz z księciem Williamem w Opactwie Westminsterskim, gdzie został zorganizowany koncert kolęd. Na tę okazję Kate założyła obcisłą, długą, czerwoną sukienkę, która podkreśliła jej niezwykle szczupłą sylwetkę.

Żona Williama starała się rozsyłać uśmiechy, a staranny makijaż i piękna fryzura sprawiały, że księżna wyglądała pięknie. Jednak to nie wystarczyło, by odwrócić uwagę zebranych od płaskiego brzucha i szczupłych rąk.



Zdjęcie Księżna Kate była w doskonałym humorze, podobnie jak jej mąż / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate chudnie w oczach. Fani zaczynają się o nią martwić / Samir Hussein / Getty Images

Wideo Royal baby boy leaves hospital: William and Kate present baby prince - BBC News

