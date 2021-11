Książe Kate jako nastolatka przeszła piekło. Mało kto o tym wie

Jak się okazuje, Księżna Kate nie wspomina dobrze czasów szkolnych. Przez rówieśników, którzy gnębili ją na każdym kroku, musiała bowiem zmienić liceum.

Koleżanki znęcały się nad Kate Middleton zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Żona księcia Williana nie mogła tego zmieść. Nie wiedziała, czym podpadła rówieśnikom i czemu stała się obiektem kpin. Przyjaciółka Kate z czasów szkolnych zdradziła, z czym musiała zmierzyć się przyszła królowa Wielkiej Brytanii jako nastolatka. Wspomnienia szokują.

Rodzice Kate Middleton chcieli zapewnić jej jak najlepszą przyszłość. To właśnie dlatego dbali o jej edukację. Na początku Kate uczęszczała do prestiżowego liceum Downe House. To właśnie tam doświadczyła przemocy.

Zdjęcie Księżna Kate w przeszłości była ofiarą przemocy. Rówieśnicy zgotowali jej piekło! / Chris Jackson / Getty Images

Wyznanie przyjaciółki Kate Middleton szokuje. Oto co przeżyła księżna

Księżna Kate niee umiała odnaleźć się wśród rówieśników. Chociaż trudno w to uwierzyć, jako nastolatka była postrzegana jako chłopczyca. Być może to wzbudzało niechęć jej koleżanek.

Przyjaciółka Jessica Hay, która księżna poznała, gdy zmieniła szkołę, postanowiła opowiedzieć, co przeżyła Middleton zanim znalazła się na książęcym dworze.

Rozrzucały jej książki, wypychały na koniec kolejki w stołówce i żadna nie chciała z nią jeść przy jednym stole wyjawiła w rozmowie z Daily Mail Jessica Hay.

Sytuacja była na tyle poważna, że księżna Kate musiała zmienić szkołę. Na szczęście w liceum, do którego uczęszczała później, nie doznała już żadnej przykrości. Middleton szybko zintegrowała się z nowymi znajomymi. Dziś, mając w pamięci wydarzenia z przeszłości, chętnie bierze udział w akcjach, która mają na celu zwalczać przemoc wśród nastolatków.

Zdjęcie Dziś Księżna Kate jest jedną z najbardziej lubianych arystokratek na świecie! Jej styl inspiruje kobiety / Clive Brunskill / Getty Images



