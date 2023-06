Księżna Kate postawiła na pudrowy róż. Cena stylizacji zwala z nóg

Księżna Kate to dla wielu ikona mody. Jej stylizacje są zawsze strzałem w dziesiątkę i idealnie pasują do okazji. Chociaż żona Williama nie stroni od ubrań z sieciówek, to w swojej garderobie ma również kreacje od najdroższych projektantów. Stylizacja, w której pojawiła się na otwarciu muzeum dla dzieci, kosztowała majątek.

Zdjęcie Księżna Kate uchodzi za ikonę stylu, która doskonale wie, co włożyć, by prezentować się zjawiskowo / AA/ABACA/Abaca/East News / East News