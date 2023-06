Księżna Kate w olśniewającej kreacji

Gwiazdy Księżna Kate zaskakuje! W takim wydaniu trudno od niej oderwać wzrok Księżna Kate słynie z wyczucia stylu, gustu i idealnie dobranych kreacji. Od lat jest na oczach świata, a podczas publicznych wystąpień każdy jej ruch jest uważnie śledzony przez fotoreporterów. Uwadze ekspertów i fanów rodziny królewskiej nie umykają także jej stroje, które zawsze są dobrane do okazji i prezentują się zjawiskowo. Księżna Kate przede wszystkim stawia na klasykę. Jej eleganckie stylizacje inspirują kobiety na całym świecie, o czym świadczy fakt, że to, co założy żona Williama, wyprzedaje się w ekspresowym tempie.

Tym razem Kate zachwyciła podczas nabożeństwa z udziałem kawalerów Najszlachetniejszego Orderu Podwiązki. W kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor pojawiła się w białej sukience w czarne kropki projektu Alessandry Rich. Księżna Kate dobrała do tego pasujące kolorystycznie czółenka i kopertówkę. Postawiła również na zaprojektowany przez Philipa Treacy'ego kapelusz.

Zdjęcie Księżna Kate oddała hołd matce swojego męża i do stylizacji w kropki dobrała kolczyki i bransoletkę, które lata temu należały do Diany / WPA Pool / Pool / Getty Images

Zobacz także: Wygląd księcia George'a w dorosłości zwala z nóg. Spektakularna symulacja

Reklama

Książna Kate oddała hołd Dianie

Najszlachetniejszy Order Podwiązki został ustanowiony w 1348 roku przez króla Edwarda III. Powstał jako zakon rycerski mający 24 miejsca w kapitule. To najwyższy order brytyjski i trzecie w hierarchii odznaczenie zaraz po Krzyżu Wiktorii i Krzyżu Jerzego.

Żona Williama od lat uchodzi za ikonę stylu, która dobrze wie, jak oczarować stylizacją przy jednoczesnym nienaruszeniu królewskiej etykiety. Podczas nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego księżna Walii chciała oddać hołd matce swojego męża i do stylizacji w kropki dobrała kolczyki i bransoletkę, które lata temu należały do Diany.

Zobacz także: William zaniepokojony. Brytyjska prasa wycina go ze zdjęć z Kate

To nie pierwszy raz, gdy Kate nawiązała do królowej ludzkich serc. Podobnie było podczas koronacji króla Karola III. Wówczas również postawiła na diamentowe kolczyki z perłą niegdyś należące do matki Williama.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 61: Aleksander Kwaśniewski INTERIA.PL