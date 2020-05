Kto kłamie częściej - kobiety czy mężczyźni?

Kłamiemy, gdy możemy w ten sposób odnieść jakąś korzyść. I w tym prym wiodą panowie. Kłamiemy, gdy prawda jest dla słuchacza zbyt bolesna. W tym przypadku wyniki badań są bardzo rozbieżne.

Zdjęcie Zdarza nam się kłamać w relacjach zawodowych /123RF/PICSEL

- Chociaż jesteśmy uczeni, by cenić uczciwość i traktować kłamstwo jako hańbę, nadal wydajemy się skłonni do kłamania, o ile jest to naszym zdaniem słuszne. Jak wskazują badania, ludzie, którzy współczują innym, wydają się niezwykle podatni na kłamstwo. Czy to w celu uniknięcia zranienia uczuć innych (tzw. białe kłamstwa), czy też promowania dobrostanu innych - tłumaczy psycholog Romeo Vitelli.

Liczne badania koncentrowały się na moralnym dylemacie wynikającym z tzw. białych kłamstw. Czy urazić kogoś i powiedzieć prawdę, czy udzielić wymijającej odpowiedzi, która nikogo nie zrani?

Do ciekawych spostrzeżeń doszli badacze analizujący to, czy płeć ma wpływ na to, czy i do jakich kłamstw się posuwamy. Z badań przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że mężczyźni kłamią częściej niż kobiety, przynajmniej w dziedzinie kłamstw, które są korzystne dla kłamcy kosztem innej osoby.

Wynik ten został potwierdzony w innych badaniach. W przypadku altruistycznych "białych kłamstw" i kłamstw, które są korzystne dla obu stron, badania są bardzo rozbieżne.

Według jednych doniesień to mężczyźni są bardziej skłonni do tych niewinnych kłamstewek niż kobiety, według innych, to panie chętniej sięgają po sposoby na to, jak obejść prawdę i nikomu nie zaszkodzić.