Które znaki zodiaku najczęściej uprawiają seks?

Wydaje się, że seks to dla wszystkich równie przyjemne zajęcie, ale astrologia nie pozostawia złudzeń! Pokazuje, że między poszczególnymi znakami zodiaku w kwestii seksualnego temperamentu istnieją spore różnice. Zatem które znaki zodiaku kochają się najczęściej i osiągają w tym mistrzostwo?

Baran

Baran - bez względu na płeć - to człowiek o ogromnym temperamencie, tak w życiu, jak i w seksie. Zodiakalne Barany ponad wszystko pragną zmian, wyzwań, nowości i inspiracji. Są namiętnymi kochankami, a w i sypialni nigdy nie wieje nudą, ponieważ nudy Barany unikają jak ognia.

W związkach, które tworzą seks odgrywa bardzo istotną rolę. Partnerów i partnerki Barany wybierają, zwracając dużą uwagę na ich wygląd i seksualną sprawność. Co niestety czasem oznacza, że gdy kończy się dobry seks, kończy się miłość i związek.

Jaki seks lubią Barany? Różnorodny i wciąż inny. Pełen zaangażowania, namiętności i bliskości. Wbrew pozorom, Barany nie są w łóżku egoistami.

Lew

Naturą Lwa jest dominacja. Osoby urodzone w tym znaku zodiaku najmocniej na świecie potrzebują podziwu, uznania i bycia w centrum uwagi. Te zasady odnoszą się do całego ich życia, także erotycznego. Lwy są świetnymi kochankami i mają tego świadomość. Podniecają je komplementy, zachwyty i wszelkie wyrazy uznania.

Wiele energii Lwy wkładają w to, by zrobić wrażenie na drugiej osobie. Nie ulegają rutynie. Lubią dominować i eksperymentować. Nie ma w sferze seksu rzeczy, której Lew nie zechciałby spróbować we własnej sypialni.

Skorpion

Seks to jedna z najważniejszych (jeśli nie najważniejsza) rzeczy w życiu Skorpiona, główna motywacja i napęd.

Co to oznacza? Po pierwsze, zwykle mają w życiu wielu partnerów, lubią próbować seksu z osobami w różnym wieku, typie urody, narodowości, by zebrać jak najwięcej doświadczeń i dojść do mistrzostwa. Po drugie, niewiele rzeczy w seksie jest ich w stanie zawstydzić, nie istnieją dla nich tematy tabu.

Skorpiony lubią być łóżkowymi przewodnikami dla swoich partnerów i nie ma dla nich granicy, której nie dałoby się z nimi przekroczyć. Brzmi wspaniale? Tak, choć trzeba pamiętać, że wierność nie należy do mocnych stron Skorpionów.