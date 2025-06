Koty to nie tylko urocze zwierzęta, każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter, a to, który najbardziej przykuje twoją uwagę, może powiedzieć sporo o twojej osobowości. Wybierz kota, który instynktownie najbardziej ci się podoba, a my zdradzimy, co to mówi o tobie. Nie zastanawiaj się zbyt długo - zaufaj intuicji.