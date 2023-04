Testy obrazkowe od wielu dekad używane są w psychologii. Stanowią pomoc w diagnostyce i pozwalają na lepsze poznanie pacjenta. Ich pozorna łatwość i wizualna atrakcyjność sprawiła, że doczekały się również swojej nieprofesjonalnej, popkulturowej wersji.

W internecie bez trudu można odnaleźć setki rozmaitych obrazków, które w kilka sekund mają umożliwić odkrycie tajników charakteru i osobowości. Choć są tylko zabawą (wszak z profesjonalną wiedzą nie mają nic wspólnego) cieszą się dużą popularnością i często wiralowo rozchodzą w mediach społecznościowych. W końcu któż z nas nie lubi dowiadywać się czegoś o sobie. Nawet, jeśli jest to wiedza, którą należy traktować ze sporym dystansem.

Reklama

Zobacz również: Szybki test: Jak nosisz torebkę? Odpowiedź mówi o tobie więcej niż myślisz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Torzewski o raku: Bliscy przeżywają bardziej, a nikt się nimi nie opiekuje. "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL

Zobacz również: Kolor włosów ujawni twoją prawdziwą naturę

Kocia psychozabawa. Wybierz zwierzaka i poznaj swój charakter

My, po sukcesie psychozabawy z psami (Rozwiąż test osobowości: Który pies jest najbardziej przyjazny?), proponujemy wersję dla "kociarzy". Zasady są proste: spójrz na grafikę, wybierz najładniejszego twoim zdaniem zwierzaka i przeczytaj odpowiadający mu opis.

Zdjęcie Wybierz kota, a powiem co kim jesteś/ Canva / INTERIA.PL

1. Szylkretowy kot figlarnie mrużący oko. Jeśli prawdą jest, że lubimy rzeczy i stworzenia podobne do nas samych, ty tak samo jak ten kot, jesteś istotą, dla której dystans do świata, luz i poczucie humoru są bardzo ważne. Można na ciebie liczyć, jesteś obowiązkowy, rzetelny, odpowiedzialny, ale nie martwisz się na zapas. Do zasad i społecznych oczekiwań podchodzisz ze sceptycyzmem, nie ulegasz modom, stereotypom i sile autorytetów. Umiejętność obrony własnego zdania i pewność siebie - oto twoje ukryte cechy.

2. Twoim typem jest pręgowany kot, dumnie patrzący w przestrzeń? Cóż, jeśli go wybrałeś, to pewnie zwierzak stanowi twoje czworonożne alter ego. Tak samo jak on śmiało patrzysz w przyszłość, stawiasz sobie ambitne cele i nie zadowalasz się opcją "minimum". To, co dla innych jest porażką, dla ciebie stanowi tylko drobne potknięcie w drodze do sukcesu. Urodziny lider, zdolny strateg, wizjoner - oto słowa, które najlepiej cię charakteryzują.

3. Mały, szary kotek o słodkiej mordce, który sprawia wrażenie nieco samotnego? Jeśli to właśnie jego wybrałeś, może macie ze sobą coś wspólnego? Może tak jak on lubisz chodzić własnymi drogami, jakość relacji przedkładasz nad ich ilość, a kilka mądrych słów nad długie monologi? Może tak jak kot, który godzinami potrafi cieszyć się swoim własnym towarzystwem, tak i ty dobrze czujesz się sam ze sobą? W końcu inteligentni ludzie nigdy się nie nudzą. Mądrość i siła spokoju - oto twoje ukryte cechy.

4. Wskazałeś rudego kociaka, który niby pewnie kroczy przed siebie, a jednak zerka na boki? Hmm... może macie coś wspólnego. Czy przypadkiem nie jesteś osobą, która często zapala się do nowych pomysłów, by zaraz potem stracić entuzjazm pod wpływem głosu rozsądku? A może w wyniku impulsywnych działań nie raz wpakowałeś się w tarapaty? A może czasem zdarza ci się kolorować rzeczywistość? Nieco naginać fakty, ubarwiać historie, dodawać sobie doświadczeń i kompetencji? Nawet jeśli tak jest, to tak jak kotu z obrazka również i tobie, dzięki aktorskiemu talentowi i urokowi osobistemu, wszystko uchodzi płazem. Angielskie powiedzonko "Fake it till you make it" ("Udawaj, póki ci się nie uda"), mogłoby być twoją maksymą. Tym bardziej, że zwykle się udaje i niczym kot spadasz na cztery łapy.

5. Twoim typem jest ten spokojnie drapiący się za uchem, szary kotek? Pewnie tak jak on, potrafisz cieszyć się chwilą. Podczas kiedy świat pędzi do przodu, ty umiesz znaleźć balans. Wiesz, co jest w życiu ważne, nie rozmieniasz się na drobne, korzystasz z każdej chwili i cieszysz się nawet z najmniejszych rzeczy. Równowaga i samoświadomość - oto twoje atuty.