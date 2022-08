Gratka dla fanów PRL-u. Tylko nieliczni pamiętają te przedmioty [QUIZ]

Czasy PRL-u to bezapelacyjnie wyjątkowy okres w dziejach Polski. Pomimo swoich wad, wiele osób wspominając tamte lata, chciałoby choćby na chwilę do nich wrócić. Nostalgicznie rozmyślamy o czasie młodości w PRL-u, chociaż większość uważa, że to czas słusznie miniony. Dla wielu PRL wręcz smakował inaczej. Jeden z naszych czytelników pisze: "Chleb i bułki były pachnące i chrupiące. Kiełbasa Toruńska z mięsa. Mleko codziennie świeże. Szynka nie ociekała wodą. Dżem 80 proc. owoców, 20 proc. cukru". By przypomnieć wam czasy minionej epoki - PRL-u, przygotowaliśmy kolejny quiz. Uwaga! Poprawnie na pytania odpowiedzą tylko prawdziwi fani PRL-u. Zachęcamy do zabawy - oto quiz o PRL zilustrowany oryginalnymi, archiwalnymi zdjęciami. To pewne - od wspomnień zakręci wam się łezka w oku!

Zdjęcie Zachęcamy do zabawy - oto quiz o PRL zilustrowanego oryginalnymi, archiwalnymi zdjęciami. To pewne - od wspomnień zakręci wam się łezka w oku! / Adrian Grycuk / Wikimedia