Kultowy fotel z czasów PRL-u wraca do łask i słono kosztuje

Moda na meble z czasów PRL-u trwa u nas w najlepsze. Fotel "366", kredens na nóżkach i Asteroid na nowo zdobyły serca Polaków. Gdzie szukać mebli i przedmiotów z dawnych lat oraz na czym polega ich fenomen?

Zdjęcie Wnętrze mieszkania z czasów PRL-u /Jerzy Michalski /Agencja FORUM

Przedmioty z epoki PRL-u zyskują coraz większą popularność ze względu na ekologiczny trend "zero waste" oraz swoją ogromną trwałość. Meble były wykonywane z wytrzymałych, wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu mogły służyć swoim właścicielom przez dobrych kilkadziesiąt lat. Wiele z nich nadal nadaje się do użytku - wystarczy jedynie od czasu do czasu poddać je renowacji.

Reklama

Fotel "366" projektu Józefa Chierowskiego jest dziś najpopularniejszym meblem z czasów PRL-u. Trzeba jednak za niego sporo zapłacić. W latach 60. XX wieku sprzedawał się setkach tysięcy egzemplarzy. Skąd tak duże zainteresowanie?



- Był bardzo kompaktowy. Jest wygodny i nadal pasuje do naszych nowoczesnych wnętrz. Gdyby ktoś na niego spojrzał, nie wiedziałby, że został zaprojektowany w latach 60. XX wieku. Fotel jest wykonany z litego drewna dębowego lub bukowego, jest więc bardzo porządny - wyjaśnia Katarzyna Jasiołek, autorka książki "Asteroid i półkotapczan".

Kolejnym pięknym przedmiotem z czasów PRL-u są porcelanowe lub ceramiczne naczynia. Najpopularniejsze są Asteroidy, czyli naczynia ze szkła prasowanego o oryginalnej wypustkowej fakturze. Powstawały w nieistniejącej już Hucie Ząbkowice.



Jednak nie wszystkie meble i przedmioty z dawnych czasów wróciły do łask. Tak jest np. z meblościanką, która świeciła swoje triumfy w latach 70. i 80. XX wieku. Była ona odpowiedzią na małe mieszkania - zajmowała całą ścianę i była bardzo pakowana.

- Współcześnie nikt tego już nie poszukuje do mieszkań. Bardzo lubimy fotele, krzesła, stoły, ale nie meblościanki - wyjaśnia Katarzyna Jesiołek.



Gdzie szukać perełek z czasów PRL-u? Odpowiedź znajdziesz w poniższym materiale: