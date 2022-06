Ikea wycofuje ze sprzedaży część egzemplarzy kawiarki Metallisk. Problem dotyczy produktu o pojemności 0,4 l z zaworem bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, z oznaczeniem dat pomiędzy 2040 i 2204. Powód? Okazuje się, że podczas użytkowania istnieje ryzyko wybuchu, które jest spowodowane zmianą materiału i konstrukcji zaworu bezpieczeństwa.

Ikea apeluje do klientów

Ikea podkreśla w swoim komunikacie, że problem dotyczy tylko kawiarki Metallisk na płytę kuchenną, której zawór jest wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym lub szarym. Akcją są objęte wyłącznie wspomniane kawiarki i nie dotyczy ona innych tego typu produktów.

- W celu otrzymania zwrotu pieniędzy, kawiarkę Metallisk z zaworem bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, z oznaczeniem dat pomiędzy 2040 i 2204 (rok tydzień) można zwrócić w dowolnym sklepie Ikea. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany. Więcej informacji można uzyskać na stronie IKEA.pl lub pod bezpłatnym numerem telefonu 22 275 05 00 - informuje sieć Ikea w swoim komunikacie.

Wybuch kawiarki - to się zdarza!

Czy kawiarka może wybuchnąć? Okazuje się, że tak. Kawiarka to urządzenie ciśnieniowe - gdy woda w zbiorniczku jest doprowadzana do stanu wrzenia, w środku powstaje ciśnienie. Pod jego wpływem woda jest wypychana przez rurkę do sitka z kawą, gdzie przeciska się przez zmielone ziarna kawy. Następnie przepływa przez kolejne sitko, wypływa na zewnątrz i wypełnia dzbanek. W pojemniku na wodę, pod wpływem rosnącej temperatury powstaje ciśnienie, dzięki któremu kawa wypływa, a miejsce w zbiorniczku zajmuje powietrze.

Zdjęcie Tak wygląda kawiarka, którą Ikea wycofuje ze sprzedaży / Ikea - mat.prasowe / materiały prasowe

Wybuch kawiarki - przyczyny

Co zatem może pójść nie tak? Jeżeli ciśnienie nie znajduje ujścia z kawą, to kawiarka musi się w jakiś sposób "uwolnić" od nadmiaru ciśnienia. Wtedy może dojść do uszkodzenia uszczelki, albo... wybuchu. Dlatego tak ważny jest zawór bezpieczeństwa, który powinien znajdować się w podstawie.

Przyczynami wybuchu kawiarki mogą być zbyt drobno zmielona kawa, przez którą zatykają się otwory w sitku lub zbyt ubita kawa, przez którą woda nie może swobodnie przepływać. Dlatego też kawy w kawiarce nie powinno się ugniatać, ponieważ może to skutkować właśnie wybuchem. W sieci krąży sporo historii, w których miłośnicy kawy opisują swoje "przygody" z użytkowaniem kawiarki.

"Całe mieszkanie w kawie!"

O tym, jak może się skończyć z pozoru niewinna czynność, jaką jest parzenie kawy, przekonała się niedawno również Estera. Tym razem skutki były opłakane, bo kawiarka ujawniła swoje "wybuchowe" oblicze.

- Dosłownie 5 sekund wcześniej stałam nad kawiarką - relacjonuje. - Chwilę później nastąpił wybuch, z którego "efektami" musiałam się mierzyć jeszcze jakiś czas. Całe mieszkanie było w kawie! Do tego zawartość kawiarki wylądowała również na suficie. Czemu wybuchła? U mnie to najprawdopodobniej problem zbyt drobno zmielonej kawy - przyznaje Estera.

A tak wyglądał po wybuchu wspomniany sufit:

Zdjęcie Czy kawiarka może wybuchnąć? Okazuje się, że tak / archiwum prywatne

