Lata 90. Pamiętacie te klimatyczne czasy flanelowych koszul i walkmanów? [QUIZ]

Lata 90. Kultowe, magiczne, klimatyczne. To tylko kilka określeń, które najczęściej pojawiają się na myśl o tym specyficznym czasie. Powracamy do lat 90. z nostalgią – to czasy pierwszych miłości, niezapomnianych koncertów, podwórkowych szaleństw, rozmów na trzepaku, rozciągniętych swetrów czy pierwszego, wymarzonego walkmana. Ach, kiedyś, to życie smakowało inaczej i wielu z was się z tym zgodzi. "Nie żyliśmy w biegu, cieszyliśmy się chwilą, radości płynęły z małych drobiazgów, a siła z jedności" - napisała kiedyś jedna z internautek. Macie ochotę na małą wycieczkę do przeszłości? Zapraszamy! Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie lata 90. Czy uda wam się zdobyć max punktów?

Zdjęcie Kultowe lata 90. Chętnie do nich wracamy. Popularne stało się m.in. organizowanie imprez w takich klimatach i te stylizacje... / 123RF/PICSEL