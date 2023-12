Łatwy test na inteligencję, który dzieci rozwiązują w 5 sekund

Istnieją różne rodzaje testów na inteligencję, a każdy z nich posiada indywidualne i unikalne cechy. W testach możemy znaleźć wszelakie zadania np. na logikę lub kreatywność. Średni wynik to 100 punktów z odchyleniem do 15 punktów. Oznacza to, że większość populacji mieści się w przedziale od 85 do 115 punktów. Oto jedno z naszych zadań na inteligencję.

Zdjęcie Dla dzieci ta zagadka to bułka z masłem / opracowanie własne / INTERIA.PL