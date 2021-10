​Legendy miejskie PRL-u. Niektórzy wierzą w nie do dziś!

Okres PRL-u sprzyjał powstawaniu legend miejskich ze względu na kontrolę informacji przez aparat państwowy. To, co docierało do obywateli, często wzbudzało nieufność i prowokowało do kreowania różnych wersji. Podobnie dzieje się w państwach totalitarnych. Działalność służb specjalnych i ich specyfika również wzbudzają zainteresowanie publiczności

opisuje specyfikę tego okresu Katarzyna Amrozy w tekście "Śląskie wampiry i niebezpieczne nieznajome - jak powstają legendy miejskie?"