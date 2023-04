Jak wygląda nikotynowa twarz?

Pojęciem twarzy nikotynowej określa się zespół objawów widocznych na skórze twarzy osób, które nałogowo palą papierosy. O tym, jak wygląda nikotynowa twarz, opowiedziała dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska. Specjalistka medycyny rodzinnej prężnie działa w swoich mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil @drcubala obserwują już niemal 62 tysiące użytkowników. Na swoim koncie lekarka dzieli się wskazówkami i poradami na temat zdrowia i urody, a także zachęca do wykonywania badań profilaktycznych.

W jednym ze swoich filmików opowiedziała o tym, jak wygląda nikotynowa twarz na przykładzie zdjęcia słynnego hollywoodzkiego aktora Johnny'ego Deppa. Według niej on, a także inny jej ulubieniec, czyli Alain Delon są idealnymi przykładami na to, jak wyniszczający wpływ na skórę człowieka ma nikotyna obecna w dymie tytoniowym. Lekarka wyjaśniła, dlaczego mężczyźni ci "nie starzeją się zbyt pięknie".

Mają twarz nikotynową. Autentycznie szarą, brzydką cerę, jeszcze z takimi zaciśniętymi ustami i zmarszczkami dookoła ust opisała.

Powodem takiego wyglądu jest regularne używanie nikotyny. Substancja ta zwęża naczynia krwionośne w zewnętrznych warstwach skóry, co ogranicza przepływ krwi. W rezultacie do skóry trafia mniejsza ilość tlenu oraz innych składników odżywczych. U osób palących można zauważyć obniżony poziom witaminy A, C oraz E. Skóra, której brakuje tych witamin, traci elastyczność i umiejętność regeneracji.

Nikotyna aktywuje również produkcję wolnych rodników, odpowiedzialnych za szybsze starzenie się skóry, a także zaburza wytwarzanie kolagenu. U osób palących nałogowo pojawiają się też charakterystyczne zmarszczki wokół ust, które powstają na skutek ich zaciskania.

Chcesz być brzydki, to pal podsumowała lekarka.

Jak palenie szkodzi zdrowiu? Lista chorób jest długa

Palenie papierosów szkodzi nie tylko urodzie, ale przede wszystkim zdrowiu. Osoby palące często bagatelizują niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą uzależnienie od papierosów. W dymie papierosowym znajduje się wiele trujących związków chemicznych, w tym tych rakotwórczych.

Nałogowe palenie może prowadzić do rozwoju różnych chorób, a przede wszystkim:

nowotworów (płuc, przełyku, krtani, jamy ustnej, trzustki, żołądka, a nawet pęcherza moczowego),

niewydolności płuc,

astmy,

choroby wieńcowej serca,

miażdżycy,

udaru mózgu,

zawału serca,

wrzodów żołądka,

chorób zębów.

Ta lista jest niestety znacznie dłuższa. Tak, jak wspomniała dr Magdalena Cubała-Kucharska, dochodzą do niej również: starzenie się skóry, utrata jej elastyczności, zmarszczki czy też widoczne pory.

Zdjęcie Palacze narażają nie tylko swoje zdrowie, ale i życie. Ich nałóg jest również szkodliwy dla innych osób w ich otoczeniu / 123RF/PICSEL

"Epidemia palenia". WHO bije na alarm

Według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, palenie papierosów jest jednym z kluczowych czynników ryzyka dla zdrowia publicznego. Coraz częściej mówi się o postępującej "epidemii palenia". Na całym świecie ponad 1,3 miliarda osób zmaga się z nikotynizmem. Kolejne dane są zatrważające. Wskutek chorób spowodowanych paleniem co roku umiera osiem milionów osób na całym świecie. Ponad milion to tzw. bierni palacze, czyli osoby niepalące narażone na dym tytoniowy np. dzieci palących rodziców.

Niestety w raporcie Komisji Europejskiej i OECD dotyczącym wyzwań i nierówności w walce z nowotworami Polska wypada bardzo źle. W naszym kraju do regularnego palenia papierosów przyznaje się aż jedna czwarta populacji. Oznacza to, że aż 8 milionów Polaków, mimo świadomości zagrożenia, jakie niesie palenie, naraża zdrowie swoje i swoich bliskich.

Zdjęcie Palenie papierosów elektronicznych jest popularne wśród młodzieży, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że również bardzo szkodzi zdrowiu i urodzie / Dariusz Bloch/Polska Press/East News / East News

Niestety badania dotyczące palenia wśród młodzieży są równie niepokojące. Przeprowadzone w 2020 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny badanie PolNicoYouth wykazało, że ponad 37 procent młodzieży pali tradycyjne lub elektroniczne papierosy. Okazuje się, że wśród młodzieży codzienne używanie e-papierosów wyprzedziło palenie wyrobów tytoniowych. Należy jednak pamiętać, że mimo iż e-papierosy emitują mniejszą ilość szkodliwych dla zdrowia substancji, nadal zawierają nikotynę, która jest rakotwórcza. Dr Magdalena Cubała-Kucharska wspomniała o nich na końcu swojego filmu, mówiąc:

E-papierosy tutaj niestety sprawy nie załatwią, dlatego że one się opierają na nikotynie. One mogą ewentualnie zmniejszyć ryzyko dostania substancji smolistych do płuc.

Z tego powodu osoby palące zarówno papierosy tradycyjne, jak i te elektroniczne muszą być świadome, że ten niechlubny nawyk wpływa nie tylko na ich zdrowie, ale i urodę.