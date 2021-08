Libacja na skwerku została rozsławiona przez artykuł pt. "Wrocław: Libacja na skwerku" z internetowego wydania "Gazety Wrocławskiej" z dnia 21 sierpnia 2010 roku. News był bardzo krótki. Brzmiał:

"Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupa mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce okazało się, że nikogo tam nie ma"





- tak wspominano libację na skwerku w okrągłą, dziesiątą rocznicę.





Libacja na skwerku. Legandarny news

Libacji na skwerku postanowili się przyjrzeć dziennikarze "Super Expressu" w zeszłym roku, w dziesiątą rocznicę powstania słynnego tekstu. Okazało się, że tekst był owocem presji ówczesnego szefostwa na dziennikarzy, którzy mieli publikować w ciągu godziny cztery artykuły na temat wydarzeń w mieście. Autorką tekstu była 22-letnia dziennikarka, Martyna Jurkiewicz.





"Nie miałam innego wyjścia. Musiałam coś wrzucić w sieć, a nic innego nie miałam! Atmosfera w pracy nie była przyjemna, więc popełniłam swoje słynne dzieło" - opowiada autorka w rozmowie z "Super Expressem".



Kobieta wyznaje także, że "libacja na skwerku" była co prawda napisana przez nią, ale zaakceptował i opublikował ją inny redaktor.



Po publikacji redakcję dosłownie zalała fala popularności, co, jak donosi "Super Express", spotkało się z różnymi reakcjami - jedni cieszyli się z dodatkowych klików, które zyskała gazeta, a inni uznawali, że to dyshonor dla tytułu.



Jedno jest pewne - niewiele jest materiałów w internetowych mediach wspominanych z takim rozrzewnieniem i tak zmonetyzowanych, jak "libacja na skwerku".



