"W Suchym Lesie w Wielkopolsce jest duża Biedronka i ma toaletę wbudowaną w środku budynku, ale nie można z niej skorzystać, bo nie ma osób do posprzątania. Nie dziwi mnie to, bo jest za mało osób w obsłudze, żeby ją ogarniać. Pytałam, dlaczego tak jest. To odgórny zakaz wpuszczania klientów za potrzebą. (...) Drzwi są zastawione zniczami i pieluchami dla dzieci. Ile to trwa? Nie od dziś, tylko od trzech lat. Kpina. Oszczędności na klientach i to tyle, żeby za kanalizację nie płacić i dać pracownikowi premię za utrzymywania czystości w toalecie. Dziękuję, na duże zakupy się nie piszę, bo za długo trwają, a niestety z toalety trzeba korzystać. Baton jeszcze kupię, bo to chwilka. Ale i tak jestem zniesmaczona tym faktem" - informuje Interię Pani Weronika.