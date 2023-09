To najlepszy powiernik sekretów i partner na całe życie

Zodiakalny Rak to najlepszy przyjaciel, na jakiego można trafić. Zawsze wysłucha i pomoże. Nie tylko ocenia sytuację, ale również na tyle się angażuje, że jest z przyjacielem w tej sytuacji i nigdy nie zostawi go samego. Jego wrażliwość i empatia nie zna granic, dlatego potrafi wczuć się w każdą sytuację. Nawet nie śni o tym, aby zdradzić komuś czyjąś tajemnicę. Rak w związku również jest niezastąpiony, gdyż zdrada wzbudza w nim nie lada pogardę. Ten znak nie byłby zdolny do romansu, gdyż poczucie winy dręczyłoby go do końca jego życia.

Zdjęcie Zodiakalny Rak zostanie z tobą do końca życia / Getty Images

Ten znak zodiaku trzyma się z daleka od toksycznych znajomości

Zodiakalny Baran w życiu kieruje się przede wszystkim rozsądkiem. Dramaty mu nie w głowie, wręcz stara się trzymać od nich z daleka. Dobrze wie, jak czyjeś słowa potrafią zostać przekręcone. Nie wchodzi w relacje z osobami, którym nie jest w stanie zaufać. Baran woli mieć kilku zaufanych przyjaciół, niż wielką grupę "znajomych". Ten znak pielęgnuje swoje znajomości, a zaufanie jego bliskich jest dla niego ważną kwestią. Zodiakalny Baran może nie będzie towarzyszem wariackich wygłupów, ale zawsze udzieli pomocnej i życiowej rady. Z nim można rozmawiać o poważnych tematach.

Zdjęcie Rady Barana są niezastąpione / Getty Images

Ten znak nie owija w bawełnę. Szczerość to jego drugie imię

Zodiakalne Panny są niezwykle cierpliwe i uprzejme. Cenią sobie porządek, dlatego nie lubią mieszać w swoim, ani cudzym życiu. Lubią wiedzieć, na czym stoją, dlatego nie lubią otaczać się sztuczną "otoczką". Zawsze stawiają na prawdę, nawet tą najgorszą. Dlatego, to dobrzy przyjaciele, którzy nigdy nikogo nie okłamują. Istotne jest jednak, że jeśli ktoś oszuka zodiakalną Pannę, a ona się o tym dowie, to ta osoba będzie dla niej skreślona do końca życia. Nie warto igrać z tym znakiem.

Zdjęcie Panna nigdy przed tobą niczego nie ukryje / Getty Images

