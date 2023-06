Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonuje wakacje w Danii

Życie i styl Małgorzata Rozenek-Majdan rozpoczyna wakacje. Pokazała luksusowy camper Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. Chętnie pokazuje internautom, jak wygląda jej codzienność. Publikuje zdjęcia zarówno z pracy, jak i z domowego zacisza.

Tym razem na instagramowym profilu, który obserwuje już 1,5 mln osób, przeważają relacje z wakacji. W tym roku prezenterka z całą rodziną wybrała się kamperem do Danii.

Już w środę 21 czerwca pojawiły się pierwsze relacje z pakowania. Prezenterka dokładnie pokazała internautom wnętrze luksusowego kampera, a następnie opublikowała InstaStories z podróży do Świnoujścia, gdzie czekał na nich prom.

Warto podkreślić, że to nie pierwsza wyprawa Małgorzaty Rozenek-Majdan kamperem. Dwa lata temu wraz z mężem Radosławem Majdanem i synami wybrała się do Szwecji. Pod instagramową rolką dotyczącą pierwszego dnia wycieczki pojawiły się głosy, by prezenterka relacjonowała wyjazd tak samo, jak poprzednim razem. "Małgosiu, mam nadzieję, że będziesz relacjonować wszystko na bieżąco, ponieważ Twoje relacje z wyjazdu do Szwecji oglądało się jak najlepszy serial" - czytamy na Instagramie.

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała pierwszą relację ze Skandynawii

Prezenterka w niemal każdej wolnej chwili opowiada na Instagramie, jak przebiega jej podróż kamperem. Wykorzystuje do tego InstaStory, ale na jej profilu właśnie pojawiła się pierwsza rolka z wyjazdu.

Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną po przybyciu do Szwecji odwiedziła najstarszy renesansowy zamek w Skandynawii. Przekazała, że początkowo był on rezydencją królów duńskich, ale w XIX wieku przekształcono go w więzienie. W kolejnym wieku stał się muzeum, które po II wojnie światowej uchodziło za schronienie dla uratowanych z nazistowskich obozów śmierci. "Zwiedzamy to może za dużo powiedziane. Na razie kupiliśmy bilety, obejrzeliśmy wystawę boczną poświęconą zmieniającemu się klimatowi, obejrzeliśmy akwarium, karmiliśmy ptaki i poszliśmy coś zjeść. Pyszne było. Teraz odpoczywamy w pięknym przyzamkowym ogrodzie i po sjeście ruszamy do zwiedzania. Pięknie tu jest" - napisała prezenterka.

Pod postem jak zwykle nie zabrakło miłych słów. Internauci nie kryli, że przepadają za wakacyjnymi relacjami. "Ślicznie pani Małgosiu i dziękuję bardzo, że pokazuje nam pani to wszystko. Uwielbiam was oglądać", "Uwielbiam oglądać Pani podróże kamperem. Mam wrażenie, że też zwiedzam te piękne miejsca", "Dziękuję bardzo! Kolejny raz zabieracie mnie w podróż" - pisali fani.

