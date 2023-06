Spis treści: 01 Klaudia El Dursi na Instagramie

Klaudia El Dursi w Polsce stała się popularna dzięki udziałowi w 8. edycji programu Top Model. Jako pierwsza w polskiej edycji otrzymała złoty bilet, dzięki czemu nie musiała rywalizować o dostanie się do domu modelek. Jury było nie tylko pod wrażeniem jej urody, ale i profesjonalizmu. Chociaż ostatecznie nie dostała się do finału, udział w programie stał się przepustką do kariery. Dzięki temu celebrytka została m.in. prowadzącą "Hotel Paradise".

Niedawno El Dursi była gościnią podcastu Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów". W trakcie rozmowy poruszyła temat macierzyństwa, rodziny, jak i swojej kariery. Gdy opowiadała o swojej pracy przyznała, że jest już zmęczona komentarzami padającymi pod jej adresem.

Życzliwe osoby chciały mi udowodnić, że ja to na pewno zrobiłam przez łóżko powiedziała Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi na Instagramie

Rozpoznawalność El Dursi przekłada się również na popularność na Instagramie. Gwiazda chętnie dzieli się tu swoim życiem zawodowym i prywatnym. Obecnie jej poczynania w sieci śledzi 859 tys. osób. Prowadząca "Hotel Paradise" chętnie odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego, publikuje zdjęcia z podróży.

El Dursi lubi też od czasu wskoczyć w skąpe bikini, jak i zaprezentować się w eleganckich zestawach. Każda z jej stylizacji budzi niemałe zainteresowanie fanów.

Klaudia El Dursi publikuje zdjęcia z wakacji. "Ciężko opisać..."

W ostatnich dniach El Dursi stawia raczej na wygodę. To za sprawą podróży na Islandię. Celebrytka dokumentuje swoją wyprawę i publikuje zdjęcia z zachwycającymi widokami.

- Islandia na długo zostanie w moim sercu. Otrzymałam od niej znacznie więcej niż oczekiwałam. Ciężko opisać, a nawet odzwierciedlić na zdjęciu tę doskonałość natury. Będę tęsknić - napisała na Instagramie.

El Dursi dołączyła do wpisu kilka nowych zdjęć. Na pierwszym z nich widzimy celebrytkę pozującą w sportowym zestawie, który sprawdzi się na chłodniejsze dni i aktywny wypoczynek. Gwiazda postawiła na białą, rozpinana bluzę, t-shirt i spodnie ze ściągaczem. Do tego wygodne buty i można dalej zdobywać świat.

Na kolejnych zdjęciach celebrytka zaprezentowała się w wygodnym zestawie składającym się z bluzki z długim rękawem i legginsów. Dobrała do niego ciepłą kurtkę.

Klaudia El Dursi relacjonuje zagraniczną wyprawę. Tak zareagowali internauci

Nowości od El Dursi nie umknęły uwadze fanów.

"Polecam z całego serca zobaczyć Islandię. Przepiękny kraj, chociaż bywa tutaj naprawdę ciężko. Pozdrawiam i życzę cudownych widoków",

"Jedno z moich marzeń podróżniczych", "Bajka", "Ślicznie", "Jedno z piękniejszych miejsc na świecie, które widziałam", "Pięknie wyglądasz", "Byłam i tak samo się zakochałam" - pisali internauci.

