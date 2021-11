Większość z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez choinki. Są tacy, którzy uznają jedynie żywe drzewka, roznoszące prawdziwy zapach i rozsiewające igły po całym pokoju.

Problem w tym, że niektórzy nie chcą płacić za świąteczną dekorację i z siekierą w ręce ruszają rokrocznie w las, aby zdobyć swoją choinkę.

Czasem zdarzają się też bardziej przedsiębiorczy, którzy nie zadowalają się jednym drzewkiem. Wycinają kilka czy kilkanaście z myślą o sprzedaniu zdobyczy.

Co prawda proceder ten jest w Polsce coraz mniej powszechny, ale wciąż praktykowany. Jest to oczywiście nielegalne i w zależności od wartości wyciętych choinek (czy innych drzew) kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

Co grozi za wycięcie choinki w lesie?

Według art. 120 Kodeksu wykroczeń o Kradzieży leśnej par. 1, "kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

W praktyce oznacza to, że jeśli strażnicy przyłapią sprawcę na nielegalnej wycince lub chociaż na wynoszeniu powalonych roślin, ten może otrzymać mandat w wysokości od 500 do 5000 złotych. W przypadku kradzieży większej liczby drzew, sprawa może skończyć się karą więzienia - w zależności od ich wartości nawet do pięciu lat.

Dodatkowo, zgodnie z par. 3, wycinający będzie musiał zapłacić dwukrotność wartości skradzionej choinki.

Gdzie kupić legalną żywą choinkę?

Jak widać, wycinanie drzewka w lesie to nie tylko skąpstwo, ale także złamanie prawa. Lepiej więc sięgnąć do portfela i wydać parę złotych. Nie tylko dlatego, że za samowolkę grozi kara, ale także przez to, że takie praktyki zaburzają ekosystem lasów, o które jednak warto dbać.

Jeśli już naprawdę chcemy zaoszczędzić, warto sprawdzić ofertę nadleśnictw, które czasem wyprzedają rośliny po cenach niższych niż handlarze.

