Masz dość telemarketerów? Co zrobić, żeby przestali dzwonić?

Poza blokowaniem numeru, z którego otrzymujemy połączenia z propozycją ofert, wiele osób korzysta też z bardzo prostego sposobu — gdy na początku rozmowy telemarketerka lub telemarketer informuje nas, że rozmowa jest nagrywana, po prostu nie wyrażamy na to zgody. To wiąże ręce rozmówcy i nie daje mu szansy na przedstawienie oferty. Jest to jednak sposób, który sprawdza się jedynie doraźnie, przy pierwszym takim połączeniu (zaraz po nim zablokujemy przecież ten numer, prawda?).



Sposób na telemarketerów: Uważaj, gdzie udostępniasz numer

Jeśli jednak chcemy rozwiązać problem u źródła, musimy włożyć odrobinkę więcej pracy. Firmy zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB zobowiązały się przestrzegać kodeksu etycznego i respektują tak zwaną Listę Robinsonów, czyli osób niezgadzających się na żadne kontakty marketingowe. Możemy dopisać się do tej listy, co zapewni nam rozwiązanie problemu połączeń — ale tylko od członków stowarzyszenia SMB. Co w takim razie z innymi podmiotami, które dzwonią na nasz numer?



Najlepszą więc metodą jest ograniczanie miejsc, w których zostawiamy swoje dane. Nie rozwiązujmy zabawnych psychotestów czy też konkursów, w których musimy podać swoje pełne dane. Często są one potem odprzedawane firmom zajmujących się telemarketingiem.

Sposób na telemarketerów: Ustal, jak pozyskano twoje dane

Zawsze mamy też możliwość, by sprzeciwić się ich dalszemu wykorzystywaniu. Rozmowę z telemarketem rozpocznijmy od ustalenia, skąd ma nasze dane osobowe. Mamy do tego pełne prawo. Gdy dowiemy się, z jakiego źródła firma pozyskała nasze dane, najlepiej wysłać pisemne żądanie zaprzestania sprzedaży naszych danych.

Co jeśli telemarketer powie, że nasz numer został losowo wygenerowany przez komputer? Poinformujmy go, że taki system (o ile rzeczywiście istnieje) jest niezgodny z prawem, a firmę zgłosimy do UKE i UOKiK.

