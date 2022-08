Grupa amerykańskich naukowców z University of Southern California w Los Angeles na podstawie przeprowadzonych badań dowiodła, iż znajdujące się w akcesoriach kuchennych, garnkach i naczyniach związki chemiczne mogą nawet czterokrotnie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Najniebezpieczniejszą okazała się patelnia z powłoką nieprzywierającą. Ale nie tylko.

Zarysowana patelnia teflonowa. Uważaj!

Jednym z przedmiotów, którego natychmiast powinniśmy pozbyć się z naszej kuchni jest zarysowana patelnia teflonowa. Wielu uważa ją za prawdziwy hit. Nie tylko łatwo się ją czyści, ale co najważniejsze - przygotowywane potrawy nie przypalają się i nie przywierają. I tak faktycznie jest. Problem pojawia się jednak w momencie, w którym na powierzchni pojawiają się zadrapania.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańską grupę badawczą Environmental Working Group, opary uszkodzonych naczyń teflonowych mogą zabić ptaki w klatce. Wszystko przez emitowane przez tego typu patelnie toksyczne chemikalia, które obniżają odporność organizmów zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Uczeni podkreślają, że szkodliwe substancje zwiększają ryzyko zawałów serca oraz udarów. Przede wszystkim jednak mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka.

Naczynia aluminiowe i garnki emaliowe. Pożegnaj się z nimi

Naczynia aluminiowe nie powinny być wykorzystywane do gotowania i duszenia kwaśnych oraz bardzo słonych potraw. Produkty te, w połączeniu z bardzo wysoką temperaturą, spowodują wżery w powierzchni aluminium, uwalniając do przygotowywanych potraw niezwykle szkodliwy glin, który w całości odkłada się w wątrobie. Konsekwencją może być jej niewydolność oraz ryzyko rozwoju raka.

Podobnie jak w przypadku teflonowych patelni, garnki emaliowane są bezpieczne do momentu, aż nie pojawią się na nich zarysowania bądź emalia nie odpryśnie. Pod nią znajduje się bowiem stalowa blacha, często dość szybko ulegająca korozji. Opiłki zardzewiałej stali mogą trafić do przygotowywanego posiłku, a wraz z konsumpcją wprost do organizmu człowieka.

