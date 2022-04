Spis treści: 01 Dziwny posmak w ustach - problem, którego nie należy lekceważyć

02 Metaliczny posmak w ustach - co oznacza?

03 Jak pozbyć się metalicznego posmaku w ustach?

04 Słodki posmak w ustach. Co może oznaczać?

05 Kwaśny smak w ustach. Świadczy nie tylko o zgadze

06 Gorzki posmak w ustach. Przyczyna może okazać się banalna

Dziwny posmak w ustach - problem, którego nie należy lekceważyć

W jamie ustnej, głównie na języku, ale też na podniebieniu, w nabłonku gardła, nagłośni oraz w górnej części przełyku, znajdują się kubki smakowe. To zbiorowisko receptorów smaku, dzięki któremu możemy cieszyć się jedzeniem i stwierdzić, czy coś nam smakuje albo nie.

Jakie choroby można zdiagnozować po wyglądzie dłoni? Jednak nie tylko podczas jedzenia odczuwamy smak w ustach. Gdy w różnych momentach zidentyfikujemy posmak, powinno nas to zastanowić. Może on pojawić się w nocy, po jedzeniu, albo w przypadkowych porach, kiedy zupełnie się tego nie spodziewamy.

Posmak może być metaliczny, tak jakbyśmy mieli krew w ustach, słodki, kwaśny, słony, gorzki, lub zupełnie odmienny od tego, co znamy na co dzień.

Powodów pojawienia się takiego smaku może być całkiem sporo i większości z nich nie powinniśmy lekceważyć. Co chce nam powiedzieć nasze ciało, kiedy w ustach pojawia się dziwaczny posmak?

Metaliczny posmak w ustach - co oznacza?

Świadczyć on może o sporej liczbie chorób i dlatego pojawienia się metalicznego posmaku, nie powinniśmy lekceważyć, a udać się do lekarza, by trafnie zdiagnozował problem.

Metaliczny posmak w ustach może świadczyć o takich chorobach jak:

zapalenie dziąseł lub błony śluzowej jamy ustnej

grzybica jamy ustnej

zatrucie metalami lub suplementami

zaburzenia układu nerwowego lub zaburzenia wchłaniania

choroby metaboliczne, do których zaliczamy chociażby cukrzycę

problemy z wątrobą

choroby nerek

krwotok wewnętrzny

ciąża

Jak pozbyć się metalicznego posmaku w ustach?

W większości wymienionych chorób i zaburzeń występują także inne objawy, więc metaliczny posmak w ustach jest jednym z czynników, które powinny skłonić nas do dalszej diagnozy.

Jeżeli jednak zbadaliśmy przyczynę występowania tej przypadłości, to za zgodą lekarza możemy spróbować pozbyć się problemu domowym sposobem.

Pomocne może okazać się zjedzenie cytrusów lub zwyczajne dbanie o higienę jamy ustnej, poprzez regularne mycie zębów, płukanie jamy ustnej przeznaczonymi do tego płynami i nitkowanie zębów.

Zdjęcie Prawidłowa higiena jamy ustnej pomoże w walce z dziwnym posmakiem w ustach / 123RF/PICSEL

Słodki posmak w ustach. Co może oznaczać?

Jeżeli osoba skarży się na słodki smak w ustach, powinna zwrócić uwagę na badania w kierunku cukrzycy. Oczywiście słodkawy posmak utrzymuje się dłuższą chwilę po spożyciu słodyczy i tutaj nie powinno to nikogo zmartwić.

Jeżeli posmak występuje, gdy nie zjemy niczego słodkiego, to może to świadczyć o następujących chorobach:

cukrzycy

zaburzeniach trawienia

problemach z trzustką

zaburzeniach układu nerwowego

przewlekłe zapalenie migdałków

Aby wykluczyć niektóre z tych chorób, powinniśmy zacząć od podstawowych badań krwi i moczu.

Kwaśny smak w ustach. Świadczy nie tylko o zgadze

Osoby borykające się ze zjawiskiem zgagi, doskonale znają to uczucie. Prócz bólu zlokalizowanego za mostkiem, uczucia palenia w przełyku, w ustach pojawia się nieprzyjemny, kwaśny smak. Jednak nie zawsze musi on oznaczać tylko zgagę. Problem może leżeć znacznie głębiej, w dalszym problemach z trawieniem. Świadczyć może o stanach zapalnych żołądka i dwunastnicy, a także o... kłopotach z nerkami (tu odpowiedzialny jest za to poziom mocznika we krwi).

Gorzki posmak w ustach. Przyczyna może okazać się banalna

O ile kwaśny posmak doskonale znają osoby ze zgagą, tak gorzki smak w jamie ustnej nie jest obcy... kawoszom. To właśnie miłośnicy spożywania kawy najczęściej odczuwają gorycz w ustach.

Jednak nie jest to jedyny powód. Gorzki smak odczuwamy, gdy w organizmie pojawia się problem z woreczkiem żółciowym i kamicą nerkową. Wówczas jak najszybciej powinniśmy zbadać to u specjalisty.

