Matematyczne ćwiczenia doskonale wspierają rozwój logicznego myślenia i pobudzają kreatywność. To także świetny sposób na efektywne stymulowanie szarych komórek. Wypróbuj naszą łamigłówkę, która zapewni ci szybki i skuteczny trening umysłowy! Twoim wyzwaniem będzie rozwiązanie prostej zagadki opartej na dodawaniu i odejmowaniu. Czy podołasz temu zadaniu? Masz na to tylko 10 sekund. Gotowy? Zaczynamy!

Dzieci zrywały w sadzie gruszki. Asia zerwała 4 owoce, Tomek trzy razy tyle, co Asia, a Olga o dwie gruszki mniej niż Tomek. Ile łącznie zebrali jabłek?

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, gratulujemy serdecznie! To świetny dowód na twoją zdolność szybkiego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów. Jeśli jednak tym razem się nie udało, nie martw się — to nic złego. Być może byłeś zmęczony lub coś odwróciło twoją uwagę, co mogło wpłynąć na koncentrację. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę!