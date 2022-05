Rozmowa o "najważniejszych dla kobiet i Polek kwestiach"

Odbywająca się we wtorek, 31 maja konferencja "Polka XXI w. - Edycja 2022", była wydarzeniem poświęconym obecności i roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, technologicznym oraz kulturowym. W imprezie, organizowanej przez Fundację Projekt PL, wzięło udział 70 panelistek i panelistów, z najróżniejszych dziedzin.

"Polka XXI w. to pierwsze wydarzenie organizowane w tej formule w Polsce, w którym wezmą udział topowe managerki, aktywistki społeczne, ekspertki, przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej, które w tym wyjątkowym dniu spotkają się by podjąć wspólnie debatę o najważniejszych dla kobiet i Polek kwestiach" - informowali na swojej stronie organizatorzy.

Dzień debat i spotkań wieńczyła zaś gala JBC Konkurs Polka XXI oraz Fair to Women, w której nagrodzono Polki, które w 2021 roku "znacząco wyróżniły się swoją aktywną działalnością na wielu płaszczyznach".

W gronie laureatek znalazły się m.in. : Kamila Hankiewicz - twórczyni platformy Untrite AI Platform, opartej na sztucznej inteligencji - a dokładniej - na Natural Language Processing, odpowiedzialnej za "rozumienie" języka ludzkiego przez maszyny, Agnieszka Szewczyk - prowadząca i rozwijająca jedną z największych fabryk uszczelnień w Europie czy Marta Majewska - burmistrzyni Hrubieszowa, która odważnie wkracza w różne obszary aktywności miasta od sfery infrastrukturalnej po innowacyjną edukację.

Premier: Musimy mieć równe szanse

"Przyszłość jaka nas czeka, jaka czeka Polskę, będzie tak wspaniała, jak polskie kobiety" - powiedział premier

Jednym z gości obecnych na gali był premier Mateusz Morawiecki (premier wręczył nagrodę Kamili Hankiewicz). W swoim przemówieniu szef rządu zwrócił uwagę na obecną sytuację kobiet w biznesie i życiu społecznym, odwołując się do zjawisk takich jak "szklany sufit" i "grząska podłoga", które jego zdaniem powinny jak najszybciej zniknąć.

Świat będzie należał do was, drogie panie. I bardzo dobrze Premier Mateusz Morawiecki

"Musimy mieć równe szanse. Tylko równe szanse tworzą świat, w którym nie tylko indywidualnie każdy ma takie same możliwości, ale też my wszyscy jako wspólnota - Polska, Polska z Ukrainą razem, Europa, Unia Europejska - my wszyscy wzbogacamy się dużo szybciej. Mamy dużo lepsze perspektywy - jeżeli każdy ma równe szanse. To jest kluczowe" - mówił premier.

Premier przywołał postaci inspirujących i wybitnych kobiet - zarówno tych powszechnie znanych jak i tych z jego prywatnego otoczenia. Mówił o swojej matce, siostrach, żonie, ale również o Susan Wojcicki - CEO You Tube czy Eleonorze Roosevelt.

Morawiecki: Świat gospodarki będzie należał do kobiet

Premier dodał również, że w jego opinii przyszłość należy do kobiet. Tłumaczył, że wynika to z ewolucji modelu przemysłu, który w coraz większym stopniu jest oparty na pracy umysłowej i zdolnościach komunikacyjnych.

"Jeszcze 100 lat temu - dominowały zawody z pracy fizycznej. Ciężka praca na roli, w przemyśle - mało maszyn. Teraz jest coraz więcej maszyn. I one pracują teraz zamiast ludzi, a świat przesuwa się w kierunku kultury, edukacji. A tutaj te przymioty, cechy, umiejętności to zdolności interpersonalne, które kobiety mają. Soft skills - jak to się mówi. Te znakomite umiejętności będą coraz bardziej dominowały" - mówił premier. "Dlatego świat będzie należał do was, drogie panie. I bardzo dobrze. Czego wam także życzę. To będzie dobry świat. To będzie świat, w który będzie pełno wspaniałych idei, dobra i miłości. Za tę ciężką waszą pracę też chcę podziękować".