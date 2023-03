Autorka listu zwróciła również uwagę, że "wielu rodziców śpi, je i pracuje w tym samym pomieszczeniu, bo swoją mikrosypialnię w za małym mieszkaniu przeznaczyło na pokój dla dzieci".

- Gdzie miałoby spać kolejne? - zapytała. - Narzeka Ksiądz Arcybiskup na ludzi, którzy rozwijają swoje kariery (...). Nie wiem, czy jest Ksiądz Arcybiskup świadomy (przypuszczam, że nie), ile obecnie kosztuje ogromne jak na krakowskie warunki 80-metrowe mieszkanie. 80m2 to już wystarczająca powierzchnia, żeby małżeństwo mogło tam spokojnie mieszkać z trójką dzieci. Tyle że rata kredytu za takie mieszkanie wynosi obecnie około 8000 zł. A dostać kredyt z trójką dzieci graniczy z cudem. Jak w takich warunkach decydować się na przyjęcie kolejnych dzieci? - kontynuuje autorka listu.

"Tego problemu Kościół nie porusza"

Kobieta podkreśla, że "wiele kobiet czeka na pierwszą ratę zasiłku macierzyńskiego nawet pół roku".

- Tego problemu społecznego jakoś Kościół nie porusza, a sądzę, że Ksiądz Arcybiskup częściej widzi się z osobami decyzyjnymi w naszym kraju niż przeciętna matka - dodała.

W dalszej części listu postanowiła zaproponować abpowi Jędraszewskiemu kilka rozwiązań.

- Zacznijmy od tego, żeby rodziny z dziećmi czuły się w krakowskich kościołach dobrze. Zamiast narzekać na dramatycznie niską dzietność, niech Ksiądz Arcybiskup napisze list pasterski doceniający rodziców i ich rolę w wychowywaniu przyszłych pokoleń, zachęci do przychodzenia do kościoła całymi rodzinami i uwrażliwi pozostałych wiernych na ten niewątpliwie głośny i ruchliwy, ale jednak Boży dar, jakim są dzieci - zwróciła uwagę Zarosa i podkreśliła, że toaleta z przewijakiem jest koniecznością, bo umożliwia rodzicom małych dzieci uczestniczyć w życiu parafii.

Kobieta zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie świątynie można odpowiednio przystosować, ale warto poszukać możliwych udogodnień.

- Oczywiście dostępność toalet powinna być jednym z podstawowych kryteriów w zatwierdzaniu projektów nowo budowanych kościołów - pisze i podkreśla, że większość świątyń ma zaplecze w postaci salek, które mogłyby być udostępnione w ciągu dnia na spotkania dla rodziców.

- Sala zabaw i klub dla rodziców przy każdej parafii byłby świetnym sposobem na ewangelizację przez osmozę. A gdyby do tego była tam toaleta z przewijakiem i dobry ekspres do kawy... - kontynuuje Zarosa.

Kobieta zauważa, że "nikt nie myśli o tym, z czego będą żyć ci ludzie i ich rodziny, gdy trzeba będzie "wziąć opiekę" na chore dziecko".

- 80 proc. z 1/8 najniższej krajowej pensji nie brzmi jak kwota, za którą da się kupić jedzenie dla chociażby jednej osoby. A przecież rozmawiamy o budowaniu klimatu zwiększającego otwartość na potomstwo w rodzinach, prawda? - dopytuje.

"Niech Kościół przekaże część działek rodzinom"

Zarosa porusza w swoim liście również kwestię nieruchomości posiadanych przez Archidiecezję Krakowską. Przyznaje, że kuria mogłaby się zastanowić czy "adekwatnym ruchem wspierającym dzietność nie byłby preferencyjny wynajem dla rodzin z dziećmi".

- Nie wiem, czy Ksiądz Arcybiskup jest świadomy, że aktualnie za wynajem trzypokojowego mieszkania w Krakowie trzeba zapłacić miesięcznie 3000 zł. Do tego dochodzą rachunki za prąd, wodę itd. - pisze.

- Jeśli marzymy, to o wielkich dziełach. Czemu by nie przekazać części działek, w posiadaniu których jest Kościół, na budowę infrastruktury mieszkaniowej przyjaznej rodzinom wielodzietnym? Obecnie w Krakowie buduje się dużo, ale nie jest to budownictwo, w którym będzie się rodzić więcej niż jedno dziecko na parę, bo mieszkania cztero- i pięciopokojowe stanowią tego zaledwie drobny ułamek. Nikt takich mieszkań nie buduje, a Ksiądz Arcybiskup się dziwi, że ludzie nie mają więcej dzieci - zwraca uwagę autorka listu.

Matka-katoliczka: "przydałyby się sensowne warunki"

- Nie wiem, czego Księdzu Arcybiskupowi potrzeba, ale mnie, jako katoliczce i matce trójki dzieci, oprócz "wielkiego duchowego nawrócenia oraz szlachetnego, a przy tym pełnego ufności zawierzenia się Bogu i otwarcia się na Jego błogosławieństwo związane z płodnością i posiadaniem dzieci" przydałoby się też stworzenie sensownych warunków, żeby mieć gdzie i za co te dzieci wychowywać - tymi słowami Katarzyna Zarosa zakończyła swój list opublikowany przez Klub Jagielloński.

