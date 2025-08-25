Niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, będą mogli dorobić mniej niż dotychczas. Nowe progi zaczną obowiązywać już za kilka dni, w związku z tym należy pamiętać o limitach wskazanych przez ZUS w komunikacie.

Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto. Zmiana wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2025 r. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalane są na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że w przypadku zarobków do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowoduje to zmniejszenia emerytury lub renty. Natomiast gdy miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Jeśli przychód będzie wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi:

939,61 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł - dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez względu na wysokość osiąganych przychodów i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia mogą dorabiać seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet.

Wyjątkiem są jednak osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej 1878,91 zł brutto. "Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emeryturę za dany okres wypłacimy w niższej kwocie - bez wyrównania do minimum" - czytamy w komunikacie.

Ponadto ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - informuje ZUS.

