Choroba, która po cichu odbiera seniorom zdrowie. Oto pierwsze objawy

Sarkopenia to podstępna choroba, która może prowadzić do całkowitej niepełnosprawności ruchowej. Polega na stopniowym osłabieniu mięśni szkieletowych. I chociaż schorzenie dotyka głównie osoby starsze, to pierwsze symptomy można dostrzec już w średnim wieku. Sprawdź, jakie są przyczyny sarkopenii, jak się objawia i w jaki sposób można jej zapobiegać.

W skrócie

  • Sarkopenia to choroba prowadząca do stopniowego osłabienia mięśni i niepełnosprawności ruchowej, która dotyka głównie osoby starsze, ale może pojawić się już w średnim wieku.
  • Główne przyczyny sarkopenii to naturalne starzenie organizmu, siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, a także choroby przewlekłe i zaburzenia hormonalne.
  • Profilaktykę stanowią aktywność fizyczna, dieta bogata w białko i witaminę D oraz regularna fizjoterapia po urazach i unieruchomieniach.
Spis treści:

  1. Jakie są przyczyny sarkopenii?
  2. Zwróć uwagę na pierwsze objawy sarkopenii
  3. Czym grozi sarkopenia?
  4. Dieta zmniejszająca ryzyko sarkopenii
  5. Najlepsze ćwiczenia wzmacniające mięśnie

Jakie są przyczyny sarkopenii?

Sarkopenia wiąże się z fizjologicznym starzeniem się ludzkiego ciała. Wraz z wiekiem dochodzi do zmian we włóknach mięśniowych, pogorszeniu ulegają funkcje nerwowo-mięśniowe, a zaburzenia i zmiany hormonalne dodatkowo osłabiają kości i mięśnie. Szacuje się, że już po 50. roku życia masa mięśniowa spada średnio o 6 proc. w ciągu każdej dekady. Warto jednak wiedzieć, że za sarkopenię odpowiadają też nieprawidłowe nawyki, takie jak siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu i palenie papierosów oraz zła dieta - uboga w białko i witaminę D.

Ryzyko sarkopenii zwiększa się wraz z wiekiem i w połączeniu z wieloma schorzeniami przewlekłymi. Do czynników ryzyka osłabienia mięśni zalicza się otyłość, cukrzycę i insulinooporność, choroby metaboliczne, w tym zaburzenia hormonalne, a także choroby układu sercowo-naczyniowego, schorzenia jelit i nowotwory.

Zwróć uwagę na pierwsze objawy sarkopenii

Pierwsze objawy sarkopenii mogą się pojawić już po 50. roku życia. Jeśli zauważasz problemy z wykonywaniem codziennych czynności, zaburzenia równowagi i osłabienie mięśni, a także przewlekłe zmęczenie, najlepiej wybrać się do lekarza. Warto pamiętać, że osłabienie mięśni może być efektem wcześniejszych kontuzji lub operacji i związanym z tym unieruchomieniem. W przypadku starszych osób po każdym takim epizodzie, konieczna jest fizjoterapia, która pozwoli na stopniowy powrót do formy.

Czym grozi sarkopenia?

Nieleczona sarkopenia przyczynia się do stopniowej utraty sprawności fizycznej. A to z kolei prosta droga do otyłości, cukrzycy typu 2., chorób serca i zaburzeń hormonalnych. Osoby zmagające się z osłabieniem mięśni są znacznie bardziej narażone na kontuzje - upadki i złamania. Wielu pacjentów skarży się również na spadek nastroju, a nawet stany lękowe i depresję spowodowane unieruchomieniem.

Starsza kobieta ubrana w jasne ubrania spaceruje po zielonym parku z matą do ćwiczeń pod pachą, otoczona wysokimi drzewami oraz soczystą trawą, na jej twarzy gości pogodny uśmiech.
W profilaktyce sarkopenii skuteczna jest każda aktywność fizyczna123RF/PICSEL

Dieta zmniejszająca ryzyko sarkopenii

Na sarkopenię nie ma lekarstwa, proces słabnięcia i zmniejszania się masy mięśniowej jest fizjologiczny. Jednak odpowiedni styl życia, a przede wszystkim zdrowa dieta i aktywność fizyczna pozwalają cieszyć się sprawnością do późnej starości. Dieta wzmacniająca mięśnie, stawy i kości powinna być bogata w chude białko (mięso drobiowe, jaja, ryby i nabiał) oraz zdrowe tłuszcze (najlepiej nierafinowany olej rzepakowy lub oliwę z pierwszego tłoczenia). Bardzo ważne jest też regularne nawadnianie organizmu, a po 60. roku życia najlepiej przez cały rok suplementować witaminę D. Najbardziej szkodliwa dla zdrowia (także mięśni i kości) jest żywność wysokoprzetworzona, np. słodycze, słone przekąski, wędliny, gotowe dania.

Najlepsze ćwiczenia wzmacniające mięśnie

W profilaktyce sarkopenii skuteczna jest każda aktywność fizyczna. Ćwiczenia aerobowe, takie jak szybki marsz, jazda na rowerze czy pływanie zwiększają wytrzymałość fizyczną, poprawiają kondycję i chronią przed nadwagą i otyłością. Jeśli chcemy zwiększyć masę mięśniową, najlepsze będą ćwiczenia oporowe i wytrzymałościowe (np. przy użyciu taśm i hantli). W przypadku osób starszych powinien je indywidualnie dobrać fizjoterapeuta. Dobre efekty przyniesie trening 3-4 razy w tygodniu, warto też stopniowo nieco go wydłużać.

