W skrócie Sarkopenia to choroba prowadząca do stopniowego osłabienia mięśni i niepełnosprawności ruchowej, która dotyka głównie osoby starsze, ale może pojawić się już w średnim wieku.

Główne przyczyny sarkopenii to naturalne starzenie organizmu, siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, a także choroby przewlekłe i zaburzenia hormonalne.

Profilaktykę stanowią aktywność fizyczna, dieta bogata w białko i witaminę D oraz regularna fizjoterapia po urazach i unieruchomieniach.

Jakie są przyczyny sarkopenii?

Sarkopenia wiąże się z fizjologicznym starzeniem się ludzkiego ciała. Wraz z wiekiem dochodzi do zmian we włóknach mięśniowych, pogorszeniu ulegają funkcje nerwowo-mięśniowe, a zaburzenia i zmiany hormonalne dodatkowo osłabiają kości i mięśnie. Szacuje się, że już po 50. roku życia masa mięśniowa spada średnio o 6 proc. w ciągu każdej dekady. Warto jednak wiedzieć, że za sarkopenię odpowiadają też nieprawidłowe nawyki, takie jak siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu i palenie papierosów oraz zła dieta - uboga w białko i witaminę D.

Ryzyko sarkopenii zwiększa się wraz z wiekiem i w połączeniu z wieloma schorzeniami przewlekłymi. Do czynników ryzyka osłabienia mięśni zalicza się otyłość, cukrzycę i insulinooporność, choroby metaboliczne, w tym zaburzenia hormonalne, a także choroby układu sercowo-naczyniowego, schorzenia jelit i nowotwory.

Zwróć uwagę na pierwsze objawy sarkopenii

Pierwsze objawy sarkopenii mogą się pojawić już po 50. roku życia. Jeśli zauważasz problemy z wykonywaniem codziennych czynności, zaburzenia równowagi i osłabienie mięśni, a także przewlekłe zmęczenie, najlepiej wybrać się do lekarza. Warto pamiętać, że osłabienie mięśni może być efektem wcześniejszych kontuzji lub operacji i związanym z tym unieruchomieniem. W przypadku starszych osób po każdym takim epizodzie, konieczna jest fizjoterapia, która pozwoli na stopniowy powrót do formy.

Czym grozi sarkopenia?

Nieleczona sarkopenia przyczynia się do stopniowej utraty sprawności fizycznej. A to z kolei prosta droga do otyłości, cukrzycy typu 2., chorób serca i zaburzeń hormonalnych. Osoby zmagające się z osłabieniem mięśni są znacznie bardziej narażone na kontuzje - upadki i złamania. Wielu pacjentów skarży się również na spadek nastroju, a nawet stany lękowe i depresję spowodowane unieruchomieniem.

W profilaktyce sarkopenii skuteczna jest każda aktywność fizyczna 123RF/PICSEL

Dieta zmniejszająca ryzyko sarkopenii

Na sarkopenię nie ma lekarstwa, proces słabnięcia i zmniejszania się masy mięśniowej jest fizjologiczny. Jednak odpowiedni styl życia, a przede wszystkim zdrowa dieta i aktywność fizyczna pozwalają cieszyć się sprawnością do późnej starości. Dieta wzmacniająca mięśnie, stawy i kości powinna być bogata w chude białko (mięso drobiowe, jaja, ryby i nabiał) oraz zdrowe tłuszcze (najlepiej nierafinowany olej rzepakowy lub oliwę z pierwszego tłoczenia). Bardzo ważne jest też regularne nawadnianie organizmu, a po 60. roku życia najlepiej przez cały rok suplementować witaminę D. Najbardziej szkodliwa dla zdrowia (także mięśni i kości) jest żywność wysokoprzetworzona, np. słodycze, słone przekąski, wędliny, gotowe dania.

Najlepsze ćwiczenia wzmacniające mięśnie

W profilaktyce sarkopenii skuteczna jest każda aktywność fizyczna. Ćwiczenia aerobowe, takie jak szybki marsz, jazda na rowerze czy pływanie zwiększają wytrzymałość fizyczną, poprawiają kondycję i chronią przed nadwagą i otyłością. Jeśli chcemy zwiększyć masę mięśniową, najlepsze będą ćwiczenia oporowe i wytrzymałościowe (np. przy użyciu taśm i hantli). W przypadku osób starszych powinien je indywidualnie dobrać fizjoterapeuta. Dobre efekty przyniesie trening 3-4 razy w tygodniu, warto też stopniowo nieco go wydłużać.

Sarkopenia, czyli choroba, która może spotkać każdego Polsat Polsat