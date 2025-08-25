Dietetycy zdradzają: oto siedem składników, które warto dodać do smoothie

Magda Kania

Magda Kania

Smoothie to szybki i prosty sposób na zdrową porcję witamin w szklance, ale dietetycy zdradzają, jak sprawić, by ten codzienny koktajl był jeszcze bardziej wartościowy, sycący i zachwycający smakiem. Odkryj siedem superfoods, które nie tylko wzbogacą twój napój, ale dodadzą mu prawdziwej mocy odżywczej i energii na cały dzień.

Jakie składniki warto dodać do smoothie, by uczynić go wyjątkowo odżywczym?
Jakie składniki warto dodać do smoothie, by uczynić go wyjątkowo odżywczym?Idijatullina Veronika123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Smoothie pełne mocy: oto siedem najlepszych składników
  2. Spirulina - życiodajna energia
  3. Nasiona chia - maleństwa pełne mocy
  4. Granat - rubinowe źródło antyoksydantów
  5. Tofu - roślinne białko i aksamitna konsystencja
  6. Kombucha - probiotyczne orzeźwienie
  7. Czarny sezam - orzechowa nuta i stabilna energia
  8. Daktyle Medjool - naturalna słodycz
  9. Jak praktycznie używać siedmiu superfoods w smoothie?

Smoothie pełne mocy: oto siedem najlepszych składników

Wyobraź sobie smoothie, które nie tylko gasi pragnienie, pięknie wygląda i pysznie smakuje, ale także dostarcza dodatkową porcję witamin, minerałów, antyoksydantów i innych korzystnych związków.

Dzięki kilku prostym składnikom możesz zmienić zwykły koktajl w odżywczy eliksir zdrowia. Dietetyczki Cindy Chou i Rhyan Geiger podpowiadają, które siedem superfoods warto włączyć do koktajli, aby były nie tylko smaczne, ale też wyjątkowo wartościowe.

Zobacz również:

Wakacje all inclusive nie muszą skończyć się nadprogramowymi kilogramami
Życie i styl

Psychologia jedzenia na wakacjach all inclusive – pokonaj pokusę i wróć lekka jak piórko

Magda Kania
Magda Kania

Spirulina - życiodajna energia

Spirulina to mikroskopijna alga o niebiesko-zielonym kolorze. Zawiera fikocyjaninę - silny przeciwutleniacz o intensywnej barwie, który działa przeciwzapalnie i wspiera układ odpornościowy. W jej składzie znajduje się także chlorofil sprzyjający detoksykacji oraz pełnowartościowe białko z kompletem aminokwasów.

Nie można też zapominać o dużej zawartości żelaza i magnezu, które wpierają pracę układu nerwowego, mięśniowego i krwiotwórczego. Spirulina wzmacnia odporność, dodaje energii i poprawia koncentrację - jest idealnym składnikiem porannego koktajlu w dniu pełnym wyzwań.

Koktajl z dodatkiem szpinaku to pyszna i zdrowa przekąska
Smoothie z dodatkiem spiruliny jest bardzo zdrowe. Szpinak pomoże ukryć jej morski posmakCanvaProINTERIA.PL

Nasiona chia - maleństwa pełne mocy

Nasiona chia to z kolei prawdziwe źródło roślinnych kwasów omega-3, przede wszystkim kwasu α-linolenowego, niezwykle ważnego dla pracy mózgu i serca.

Duża ilość błonnika rozpuszczalnego sprawia, że chia wspierają mikrobiotę jelitową i pomagają utrzymywać stabilny poziom cukru we krwi. Towarzyszą im polifenole o działaniu antyoksydacyjnym, a także wapń i fosfor, które budują mocne kości i zęby.

Granat - rubinowe źródło antyoksydantów

Dwa słoiki wypełnione różowym koktajlem z ziarnami granatu i listkami mięty, w tle leżą banany i owoc granatu, całość ustawiona na drewnianym blacie.
Warto dorzucić pestki granatu do smoothie lub wlać trochę naturalnego soku z tych owocówKondratova Ekaterina123RF/PICSEL

Granat to owoc szczególny, pełen rubinowych pestek skrywających punikalaginę - jeden z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. To właśnie on odpowiada za wyjątkowe właściwości ochronne granatu wobec układu sercowo-naczyniowego.

Obecne w nim antocyjany poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych, a kwas elagowy wspiera regenerację komórek i działa antynowotworowo. Sok i pestki granatu są również bogatym źródłem witaminy C, niezbędnej dla odporności i syntezy kolagenu.

Zobacz również:

Ta kolorowa jajecznica to cios w anemię i świetny sposób na wykorzystanie resztek
Kuchnia

Zrób to rano, a poczujesz różnicę – genialny przepis dla osób z anemią

Magda Kania
Magda Kania

    Tofu - roślinne białko i aksamitna konsystencja

    Tofu, produkt wytwarzany z soi, wnosi do smoothie cenne izoflawony - roślinne fitoestrogeny, które wspierają gospodarkę hormonalną, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy. Dzięki nim tofu ma działanie antyoksydacyjne i wzmacnia układ sercowo-naczyniowy.

    Oprócz tego jest źródłem pełnowartościowego białka roślinnego i często także wapnia (w zależności od metody koagulacji), co czyni je wartościowym składnikiem nie tylko pod względem smaku, ale i odżywienia.

    Kombucha - probiotyczne orzeźwienie

    Kombucha, czyli fermentowany napój herbaciany, dostarcza przede wszystkim probiotyków - bakterii i drożdży wspierających mikroflorę jelitową. Zawiera też kwas glukonowy i glukuronowy, które ułatwiają procesy detoksykacyjne wątroby. Dzięki obecnym w niej polifenolom z herbaty kombucha wzmacnia działanie antyoksydacyjne, a witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy i przemianę energii.

    Kombucha zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, jest bogatym źródłem magnezu, wapnia i miedzi
    Kombucha zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, jest bogatym źródłem magnezu, wapnia i miedzi123RF/PICSEL

    Czarny sezam - orzechowa nuta i stabilna energia

    Czarny sezam kryje w sobie sezaminę i sezamol - lignany o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Ziarna te zawierają także fitosterole wspierające regulację poziomu cholesterolu oraz duże ilości wapnia, żelaza, cynku i magnezu. Warto też podkreślić obecność witaminy E, która chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i wspomaga zdrowie skóry.

    Daktyle Medjool - naturalna słodycz

    Miseczka pełna suszonych daktyli, część owoców trzymana jest w wyciągniętej dłoni, obok drewniana łyżka na jasnym materiale.
    Daktyle Medjool dostarczą ci sporo potasu i magnezu123RF/PICSEL

    Daktyle Medjool, często nazywane naturalnymi słodyczami, są źródłem polifenoli takich jak flawonoidy czy kwasy fenolowe, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Oprócz tego dostarczają błonnika wspierającego pracę jelit, a także potasu i magnezu regulujących ciśnienie krwi i wspomagających mięśnie. Naturalne cukry - glukoza, fruktoza i sacharoza - dostarczają szybkiej energii, ale dzięki obecności błonnika uwalniają się wolniej, nie powodując gwałtownych skoków cukru we krwi.

    Zobacz również:

    Które otręby wybrać w sklepie?
    Zdrowie

    Sprzymierzeniec w walce z cukrzycą i nadwagą. Pomogą zbić cholesterol

    Magda Kania
    Magda Kania

      Jak praktycznie używać siedmiu superfoods w smoothie?

      1. Spirulina 

      Zacznij od naprawdę małych ilości - ½ do 1 łyżeczki na koktajl w zupełności wystarczy. Spirulina ma intensywny smak i kolor, dlatego najlepiej łączyć ją z owocami tropikalnymi, jak ananas, mango czy banan, które złagodzą jej lekko "morski" posmak. Jeśli dopiero zaczynasz, dodaj ją do zielonych smoothie ze szpinakiem i kiwi - tam wtopi się w smak i kolor.

      2. Nasiona chia 

      Najlepiej namoczyć 1-2 łyżki nasion w ciepłym mleku roślinnym lub wodzie przez minimum 15 minut (a najlepiej całą noc). Dzięki temu smoothie stanie się bardziej gęste, sycące i kremowe. Możesz też posypać nimi gotowy koktajl, traktując je jako chrupiący topping. Chia dobrze komponują się z owocami jagodowymi i kakao.

      Zobacz również:

      Przepyszne twarogowe knedle z borówkami to doskonały pomysł na niedzielne śniadanie
      Kuchnia

      Twarogowe knedle z borówkami. Zdrowy deser, który syci na długo

      Magda Kania
      Magda Kania

        3. Granat 

        Do smoothie dodaj garść świeżych pestek granatu albo wyciśnij z nich sok i zmiksuj z owocami. Najlepiej blendować je z miękkimi i słodkimi owocami (banan, gruszka, brzoskwinia), żeby złagodzić ich cierpkość. Możesz też użyć soku z granatu 100 procent owoców.

        4. Tofu 

        Do jednego smoothie wystarczy 50-70 g jedwabistego tofu (silken tofu). Nada koktajlowi aksamitnej konsystencji i wzbogaci go w białko. Tofu jest neutralne w smaku, więc pasuje zarówno do owoców jagodowych, jak i tropikalnych. Świetnie sprawdzi się w smoothie czekoladowym - wystarczy dodać kakao i banana.

        Koktajl czekoladowy ozdobiony plasterkami banana, nasionami chia oraz kawałkami startego ciemnego czekolady, podany w szklance na drewnianym stole.
        Dodając tofu otrzymasz gęsty koktajl, który będziesz mogła jeść łyżeczką123RF/PICSEL

        5. Kombucha 

        Może zastąpić część płynu w smoothie - użyj ok. jedną czwartą do jednej trzeciej szklanki kombuchy zamiast mleka czy wody. Nada lekko musujący, kwaskowaty smak i dostarczy probiotyków. Świetnie komponuje się z cytrusami, imbirem i zielonymi warzywami liściastymi, ale wymaga słodkiego dodatku, np. daktyli lub bananów. Najlepiej dodać ją na końcu, po wstępnym zmiksowaniu owoców.

        6. Czarny sezam 

        Dodaj 1 łyżkę uprażonych ziaren czarnego sezamu lub łyżeczkę pasty tahini. Dzięki temu smoothie zyska orzechowy posmak i więcej zdrowych tłuszczów. Sezam świetnie pasuje do bananów, kakao, mleka owsianego albo do owoców pestkowych, np. śliwek czy wiśni. Warto go wcześniej zmielić, by smoothie było gładsze.

        7. Daktyle Medjool

        Koktajl czekoladowy w dużym słoiku ze słomką, obok świeże banany w plasterkach, kostki gorzkiej czekolady, laskowe orzechy, migdały, daktyle oraz kilka lasek cynamonu.
        Daktyle doskonale komponują się w czekoladowo-orzechowym koktajlu z bananamiFarion Oleksandr123RF/PICSEL

        Jeden daktyl Medjool wystarczy, by nadać smoothie słodyczy. Najlepiej namoczyć go wcześniej w ciepłej wodzie przez kilka minut - dzięki temu łatwiej się blenduje i lepiej łączy z owocami. Daktyle świetnie sprawdzają się w smoothie kakaowym, kawowym albo bananowym. Można je też zmiksować z masłem orzechowym.

        Źródło: www.realsimple.com

        Zobacz również:

        Hit każdej kuchni z czasów PRL – papierówki znów na topie!
        Kuchnia

        Hit kuchni z czasów PRL znów na topie. Tak dziś wykorzystasz papierówki

        Magda Kania
        Magda Kania
        "Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać"INTERIA.PL

        Najnowsze