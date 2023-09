Kim jest Maya Jama? Piękność, która rozgościła się w telewizji

Maya Jama jest prezenterką telewizyjną, radiową i DJ-ką. Pochodząca z Bristolu Maya przeprowadziła się do Londynu w 2012 roku, aby rozpocząć karierę w mediach, najpierw jako aktorka, a następnie zajęła się modelingiem i prowadzeniem programów telewizyjnych.

Joanna Racewicz zabrała głos w ważnej sprawie. "W punkt" – piszą fani Jama zadebiutowała jako nastolatka, prezentując cotygodniowe odliczanie do teledysków w JumpOff TV, a później pracowała dla Sky UK w TRACE Sports. Od tego czasu stworzyła całkiem imponujące CV.

29-latka prezentowała także program MTV True Love or True Lies, a przed przejęciem władzy przez Emmę Willis prowadziła pierwszy sezon The Circle z Alice Levine na Channel 4.

Prywatnie Maya Jama ma somalijskie korzenie i stąd jej egzotyczna uroda, którą pokochali Brytyjczycy. Nie da się ukryć, że także dzięki urodzie zawdzięcza swoją popularność.

Wyjątkowa sesja zdjęciowa. Brytyjczycy ją kochają

Maya Jama zaczynała swoją karierę między innymi od modelingu. Większą miłością obdarzyła jednak telewizję, ale zamiłowanie do pozowania do zdjęć, pozostało.

Dlatego na jej profilu w mediach społecznościowych nie brakuje pięknych, kobiecych sesji zdjęciowych.

Tym razem u gwiazdy telewizyjnych show pojawiła się na jej profilu w mediach społecznościowych sesja z wnętrza samochodu.

Maya Jama pozuje do zdjęć w czarnej, niezwykle prostej sukience, a to, co przyciąga wzrok internautów, to dekolt kreacji. Trzeba przyznać, że gwiazda w tym wydaniu wyglądała niezwykle ponętnie, co też zauważyli jej fani, nie szczędząc jej komplementów w komentarzach.

Zagraniczne media zwracają także uwagę na to, że zdjęcia, na których Maya Jama emanuje kobiecą energią, pojawiły się po tym, jak gwiazda wróciła do swojego byłego partnera, z którym rozstała się w 2019 roku.

Z pewnością odświeżona miłość dodaje prezenterce uroku!