Meblościanka, czyli co Kowalscy dla Kowalskich wymyślili

Przy okazji remontów to zwykle meblościanki pierwsze wylatują na śmietnik. Bo duże, bo brzydkie, bo nieustawne. Wielu z nas nie wie, że wraz z nimi, pozbywa się sporego kawałka historii. O tym kto, jak i dla kogo tworzył meble w PRL oraz o tym, jakie skarby można dziś znaleźć w śmietnikowych altankach opowiada Katarzyna Jasiołek, autorka książki „Asteroid i półkotapczan. O polskim wzornictwie powojennym” (wyd. Marginesy).

Aleksandra Suława, INTERIA: Meblościanka w domu była?

Katarzyna Jasiołek: - Była, ale pojawiła się dość późno, dopiero w latach 80. Jaki to był model? Nie mam pojęcia. Pamiętam za to, że na półkach stało gładkie szkło z Krosna i prosta, biała porcelana z Lubiany, a w kuchni, na ścianie, kobaltowy włocławski fajans.

U nas był segment Hejnał. Brzydki jak noc, ale z ładną historią: Ponoć tata oświadczył się mamie słowami: "Kochanie, zdobyłem talon na meble. Może się pobierzemy"?

- W mojej rodzinie przebiegło to bardziej klasycznie: zapisy, zaliczki, kolejka, niewykluczone, że jakaś łapówka. Za to miejsce zakupu jest warte odnotowania: legendarna warszawska Emilia, jeden z najlepszych salonów meblowych w PRL.

Twoi rodzice, moi rodzice i setki tysięcy innych rodziców w całej Polsce przez trzy dekady kupowało meblościanki. Bo niczego innego w sklepach nie było? Czy dlatego, że ten mebel naprawdę trafiał w ówczesne gusta?

- Przede wszystkim trafiał w potrzeby. Za meblościanką stała odpowiedzialna misja: zmieścić całe życie na czterdziestu metrach kwadratowych? Bo kiedy człowiek już dostał przydział na mieszkanie, gdy już odebrał klucze, gdy pierwszy raz wszedł do nowego lokum, to nagle okazywało się, że nie ma czym tej wymarzonej przestrzeni umeblować. Proszę sobie wyobrazić frustrację właściciela dwupokojowego mieszkania, któremu do sypialni proponuje się np. dwa łóżka, dwie szafki nocne, sporą szafę, a do tego umeblowanie gabinetu, jadalni, kuchni i mebelki dla dziecka. A wszystko to paczy się, trzaska, zacina. Były i nowsze modele, lekkie, eleganckie, funkcjonalne, tyle, że bardzo drogie.

Słowo "parapetówka" w takiej scenerii nabiera głębszego sensu.

- Kwestia umeblowania polskich mieszkań była wtedy sprawą wagi państwowej. Powoływano instytucje, takie jak Instytut Wzornictwa Przemysłowego, na wystawy architektury wnętrz ciągnęły tysiące odwiedzających, a ich przebieg relacjonowały ogólnopolskie gazety. Jakby cały kraj poszukiwał odpowiedzi na pytanie: jak poradzić sobie z ciasnotą. Pomysły były rozmaite: a to dzielące mieszkanie kurtyny z materiału, a to łączenie kuchni i salonu, a to ożywianie wnętrza kolorem, a to projektowanie rozmaitych sprzętów typu półkotapczan, czy nastawka-sekretarzyk.

- Najdalej poszedł chyba Stanisław Kucharski, który na Osiedlu Młodych w Warszawie postanowił w ogóle zrezygnować ze ścian i zastąpić je meblami. Według jego koncepcji, mieszkanie miało być podzielone na pomieszczenia za pomocą meblościanek z płyt pilśniowych. Pozwalało to na zaoszczędzenie 25 proc. powierzchni mieszkania, niwelowało problem tynkowania i malowania, a do tego nosiło znamiona luksusu takie jak np. wbudowany barek. Idea całkiem niezła, gdyby chodziło o mieszkanie singla lub pary, ale nie wyobrażam sobie życia z dziećmi w lokum, w którym na stałe wydzielona i zamknięta drzwiami jest tylko łazienka.

Ktoś miał szansę to przetestować?

- 27 rodzin z Osiedla Młodych. Czy im się podobało? Nie do końca wiadomo, ale nawet jeśli, to projekt i tak był skazany na porażkę. Do produkcji mebli Kucharskiego oddelegowano pięć fabryk, które nie potrafiły dogadać się między sobą i podzielić pracą. Problem jednak pozostał i pojawiały się kolejne rozwiązania. Ciekawą i praktyczną rzecz wymyśliła Halina Skibniewska na Sadach Żoliborskich - tam meble również miały wydzielać strefy w mieszkaniu, jednak nie zamiast, a obok ścian. Zaprojektowała też interesujące okna: z długą pionową belką pośrodku, tak by w razie potrzeby można było postawić w tym miejscu ściankę działową. Jednak jej idei również nie udało się wypromować na masową skalę. Sukces odniosła dopiero meblościanka Bogusławy i Czesława Kowalskich, zaprojektowana na Konkurs Małych Mieszkań w 1961 roku - małych, czyli złożonych z dwóch pokoi z kuchnią i przedpokojem. To miał być system totalny, meblujący mieszkanie od salonu, przez pokój dziecięcy, po kuchnię. Składały się na niego tzw. kasetony, czyli prostokątne półki, które można było dowolnie zestawiać, pozostawiając ich wnętrza odsłonięte, albo zakryte drzwiczkami, wypełnione szufladami, czy też mechanizmami pozwalającymi na wysuwanie łóżek, kanap, stolików.

I Polska oszalała z zachwytu?

- Tak od razu to nie wszystkim się spodobało. Bogusława Kowalska wspomina, że kiedy pojechała z tym zestawem na Targi Wzornictwa Przemysłowego do Poznania, inni projektanci pukali się w czoło i mówili, że to nie są meble. Żeby pokazać ludziom jak ten system działa, wypożyczyli dwójkę aktorów i synka sąsiadów, który pokazywał jak by się w takim mieszkaniu żyło przez cały dzień. I udało się, wygrali.

I to jest ten moment, gdy Polska szaleje z zachwytu?

- A zaraz potem staje w kolejkach, bo czego by nie mówić o urodzie meblościanki, w trzewiach tego mebla można było upchnąć całe życie. A poza tym, kojarzyła się z nowoczesnością: słowem-kluczem tamtych czasów. W latach 60.-70. ludzie mieli w pogardzie antyki, na śmietniki leciały np. secesyjne żyrandole. Wszystko miało być kompaktowe, składane, funkcjonalne, pozbawione ozdób. To przecież wtedy z naszych mieszkań zniknęły stoły do jadalni, zastąpione ławami. Całe pokolenia hodowały sobie skoliozę jedząc obiady w fotelu, przechylone nad ławą - jamnikiem.